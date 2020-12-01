За добу захворіли 586 дітей та 646 медпрацівників.

12 тисяч 498 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 1 грудня 2020 року.

Про це глава МОЗ України Максим Степанов повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожЛікар пояснив, чому тотальний локдаун в Україні - неминучий

Також за минулу добу госпіталізовані – 1 тисяча 470 осіб, летальних випадків – 221, одужали – 10 тисяч 23 особи.

За весь час пандемії в Україні захворіли – 745 тисяч 123 людини, одужали – 355 тис. 172 особи, летальних випадків – 12 тисяч 548.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 тисяча 799), Одеській (889), Дніпропетровській (870), Київській (841) та Львівській (813) областях.

Коронавірус в Україні: дані за попередню добу

В Україні станом на 30 листопада було зафіксовано 9 тис. 946 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Зокрема, захворіли 570 дітей і 360 медпрацівників, були госпіталізовані - 1161 осіб; летальних випадків - 114; видужала - 5771 людина.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ольга Робейко