За весь час пандемії в Україні захворіли 1 млн 105 тис. 169 осіб, одужали - 778 тис. 345 осіб, померли - 19 тис. 588.

В Україні за минулу добу зафіксовано 5 тис. 676 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема захворіли 166 дітей та 179 медпрацівників.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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За його даними, вчора, 7 січня, госпіталізували 2 тис. 402 особи, померли - 83, одужали - 5 тис. 131.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 млн 105 тис. 169 осіб, одужали - 778 тис. 345 осіб, померли - 19 тис. 588. Проведено 5 млн 733 тис. 555 ПЛР-тестування.

Коронавірус у світі: статистика

Станом на ранок 7 січня у всьому світі підтвердилися 87 млн 186 тис. випадків зараження коронавірусом. 1,8 млн випадків виявилися смертельними.

Про це свідчать дані карти поширення вірусу Університету Джона Хопкінса.

Лідери за кількістю заражень:

США - 21,3 млн осіб;

Індія - 10,4 млн осіб;

Бразилія - 7,9 млн осіб;

Росія - 3,2 млн осіб;

Великобританія - 2,8 млн осіб.

Крім цього, найбільше померлих також в США (361 тис.), далі йдуть Бразилія (198 тис.), Індія (150 тис.), Мексика (129 тис.) і Британія (77 тис).

Коронавірус в Україні: останні дані МОЗ

7 січня коронавірусною інфекцією COVID-19 захворіли 8997 осіб. Зокрема, захворіли 227 дітей та 385 медпрацівників. Також за добу госпіталізовано 2567 осіб; летальних випадків – 148; видужали – 11316 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 млн 099 493 тис.людей; одужали – 773 214 особи; летальних випадків – 19505.

Коронавірус у Києві: статистика

У Києві за добу виявили 731 хворого коронавірусом. 19 осіб померли. Всього за період пандемії в столиці 2041 летальних випадки від вірусу. Підтверджених випадків захворювання в Києві на сьогодні вже 116 031.

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Автор: Світлана Закелова