У МОЗ планують активізувати тестування громадян, щоб встановити, чи циркулює новий мутований коронавірус в Україні.

В Україні до кінця грудня змінять ПЛР-системи і процес тестування через новий мутований коронавірус, який зафіксували у Великій Британії.

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Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Велика Британія 27 грудня повинна опублікувати дослідження про зміну праймерів (короткий фрагмент ДНК - або РНК-мішені - ред.) нового коронавірусу.

"В кінці грудня Центр громадського здоров'я збере всіх виробників тест-систем ПЛР, а також постачальників і промовить про зміну праймерів для того, щоб змінити наші ПЛР-системи і щоб додати мішень, яка буде виловлювати білок нового вірусу", - сказав Ляшко.

Ляшко запевняє, що тест-системи, які використовують в Україні, здатні виявляти нові штами коронавірусу. Він зазначив, що хоче спростувати фейк про те, що начебто українські лабораторії під час проведення досліджень на виявлення коронавірусу методом полімеразної ланцюгової реакції використовують тест-системи, які не вловлюють мутовані штами вірусу.

"Всесвітня організація охорони здоров'я після заяви, яка була оприлюднена у Великій Британії, звернула увагу всіх країн, щоб вони переглянули тест-системи, які використовуються в країнах, саме на їх прицільність до гену шипу S вірусу", - зауважив він.

За словами головного санлікаря, Україна ще на початку пандемії дослухалися рекомендацій ВООЗ і дозволила використання тест-систем, які визначають РНК вірусу за декількома фрагментами.

"Сьогодні навіть при появі нового штаму наші тест-системи спрацюють, і ми будемо чітко виявляти і діагностувати коронавірусну хворобу", - запевнив Ляшко.

Ляшко також наголосив, що в Україні «цілеспрямовано» будуть посилювати тестування, щоб встановити, чи циркулює новий мутований коронавірус в нашій країні.

«Для цього надані відповідні рекомендації, особлива увага буде звертатися на людей, у яких є симптоми коронавірусної хвороби, які впродовж інкубаційного періоду були у Великій Британії або контактували з людьми, які були у Великій Британії. І від них, у разі встановлення позитивного діагнозу, буде забиратися ізолят вірусу, і в подальшому передаватися на секвенування для того, щоб ми дослідили геном, і сказали, чи циркулює в Україні вірус, чи не циркулює», - сказав він.

Мутація коронавірусу: що відомо

Перший випадок нового штаму COVID-19 виявили у Великій Британії, а відомо про це стало 14 грудня. Уже зафіксовано понад тисячу випадків зараження цим новим штамом.

Служба громадської охорони здоров'я Англії 20 грудня повідомила, що новий варіант коронавірусу в Британії почав стрімко розповсюджуватися ще від середини листопада, а міг з'явитися в країні взагалі ще у вересні 2020 року. Водночас до середини листопада він поширювався досить повільно.

Відомо, що мутований коронавірус "VUI – 202012/01" передається легше, аніж його попередники, втім, немає доказів того, що він збільшує ймовірність важкого перебігу захворювання чи смерті. Дослідження у цьому напрямку тривають.

Сьогодні, 22 грудня, Ляшко заявив, що поява нового штаму коронавірусу є очікуваним явищем, і це не є приводом для занепокоєння.

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Автор: УНІАН