За словами лікаря, йому доводиться координувати зусилля з іншими відділеннями, аби виділити трохи кисню хворим.

Ужгородська міська клінічна лікарня перевантажена через COVID-19, їй критично не вистачає кисневих генераторів.

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Про це в інтерв’ю «Громадському» розповів лікар Ярослав Глагола. Спеціаліст працює в медицині понад 30 років. Останні півроку – у «ковідному» відділенні.

«Ситуація критична та неконтрольована. Наша лікарня є опорною. Це єдина лікарня, яка несе цілодобову ургентну службу. ДТП, інфаркти, інсульти — хворих усіх цих випадків ми повинні забезпечити лікуванням. Наразі 5 відділень залучено під хворих на COVID-19. Серед них є відділення, які б не мали бути перепрофільовані.», - розповів лікар.

За його словами, кисневих апаратів у лікарні занадто мало.

«На ранок 9 листопада хворих було 130, а апаратів у нас — 26. Як показав ковідний досвід за ці півроку, мінімальна необхідність на 100 хворих — 80 апаратів у стаціонарі. Зараз кількість хворих зростає, і вже навіть якщо ми знайдемо 50 оксигенераторів, цього буде недостатньо», - зазначив Глагола.

Лікар пояснює, що кисень потрібен для стабілізації пацієнтів на першому етапі госпіталізації.

«Хворі лікування отримують, але на першому етапі, коли вони надходять, для стабілізації ми мусимо забезпечити функціонування організму. Без кисню страждає мозок і може розвинутися інсульт або інфаркт. Усе лікування — складне лікування — зійде нанівець, якщо хворий задихнеться і ми не зможемо його врятувати», - наголошує він.

За словами лікаря, йому доводиться координувати зусилля з іншими відділеннями, аби виділити трохи кисню хворим.

«Минулого чергування мені не вистачало кисневого апарату, я телефонував в усі відділення — може, у когось є легші пацієнти, кому вже не так потрібно. Допомогли, підняли ліфтом додатковий апарат. Так само і я, якщо у мене стабілізувалися пацієнти, і десь там на годинку цей апарат звільнився, допомагаю колегам з іншого відділення. Так поки що й виходимо», - розповів він.

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Автор: Дмитро Захаров