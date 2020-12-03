Експерт наголошує, що дві вакцини проти COVID-19, які наразі розробляють компанії Moderna і Pfizer, це фармацевтичні гіганти, які мають хорошу репутацію.

Побічні ефекти після вакцинації від коронавірусу COVID-19 препаратами, які створили західні компанії Pfizer і BioNTech, а також Moderna, можуть виникнути з імовірністю менше як 1%. Після вакцинації у менш ніж 1% щеплених можливе підвищення температури та запаморочення.

Про це розповів генетик Олександр Коляда в ефірі програми Сніданок з 1+1.

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Експерт наголосив, що вакцина від коронавірусу чи від іншого захворювання, через яку ускладнення будуть серйознішими, аніж підвищення температури, головний біль та втома – ніколи не потрапить на ринок.

"Пацієнти, які перехворіли і мають антитіла, можуть щеплення не робити. Під час вакцинації людині вводять в організм маленьку і абсолютну безболісну частинку вірусу. Хочу наголосити, якщо будь-яка вакцина, яка має побічну реакцію, крім підвищеної температури, втомлюваності чи головного болю, ніколи не потрапить на ринок. Тому ті вакцини від коронавірусу, що наразі є, мають менше одного відсотка ускладнень. Наприклад, коли один раз підвищиться температура до 37,2", - розповів генетик.

Нагадаємо, опитування соціологічної групи "Рейтинг" свідчать, що 40% українців не готові робити щеплення проти коронавірусу, а якщо за вакцину доведеться платити, то від неї відмовляться майже 60% українців.

Олександр Коляда наголосив на важливості вакцини та імунітету від коронавірусу.

"Це погано і страшно. Вакцинуватися потрібно. Це одне з найбільших винаходів минулого століття. Нехтувати тим не можна, бо жодного іншого препарату від коронавірусу у нас не буде", - наголосив фахівець.

Він наголошує, що дві вакцини проти COVID-19, які наразі розробляють компанії Moderna і Pfizer, це фармацевтичні гіганти, які мають хорошу репутацію.

Наразі достеменно не відомо, скільки буде імунітет, але за аналогією з іншими - це від пів року до безкінечності, каже Олександр Коляда.

Компанії-виробники вакцин повідомляють, що вже у січні почнуться розповсюджуватися вакцини. До України вони, ймовірно, надійдуть навесні: у квітні. "Звичайно, вони будуть не на полицях аптек. Спочатку потраплять до тих, хто буде розподіляти їх за призначенням. Думаю, десь літом ми зможемо купити її в аптеках", - наголосив генетик.

Як повідомлялося, першу ліцензію на випуск своєї вакцини від коронавірусу отримали американська Pfizer і німецька BioNTech компанії. Їхня вакцина BNT162 вже пройшла дослідження ефективності, яке показало, що вона на 95% захищає від COVID-19.

Вакцина проти коронавірусу: що відомо

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Автор: УНІАН