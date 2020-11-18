Фонд глобального доступу до вакцин COVID-19 (COVAX) підтвердив інформацію про надання Україні безкоштовно вакцини від коронавірусної хвороби.
Про це заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
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«Сьогодні стало відомо, що Україна, як одна з країн, яка включена в роботу глобального механізму COVAX, має змогу отримати вакцини від коронавірусної хвороби у кількості доз, яка дорівнює 20% населення, безкоштовно», - написав він.
За словами Ляшка, це означає, що близько 4 млн громадян України зможуть вакцинуватись у першій половині 2021 року.
Також головний державний санітарний лікар повідомив, що до глобального механізму COVAX включено кандидата у вакцини від виробника Moderna (США).
«Попередні результати дослідження цієї вакцини вказали на 95% ефективності попередження розвитку коронавірусної хвороби COVID-19», - зауважив він.
Ляшко додав, що у МОЗ поставили перед собою завдання «забезпечити імунізацію якомога більшої кількості населення перевіреними, якісними та безпечними вакцинами у 2021 році, як за рахунок глобальних ініціатив, так і за рахунок державного бюджету України».
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