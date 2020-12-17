За словами міністр охорони здоров'я Максима Степанова, вакцинація є найкращим способом подолання COVID-19.

Глобальна ініціатива COVAX щодо вакцинації проти коронавірусної хвороби COVID-19 затвердила заявку України на отримання 8 мільйонів доз вакцини, якою зможуть безкоштовно прищепити 4 мільйони українців із груп ризику.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що Україна розраховує отримати вакцину з кінця першого кварталу до кінця першого півріччя 2021 року. Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час онлайн-брифінгу.

Читайте такожРазумков анонсував створення фонду для вакцинації від COVID-19 та підтримки медиківЗа словами Степанова, вакцинація є найкращим способом подолання COVID-19.

«Відразу після створення глобальної ініціативи COVAX (Світова ініціатива, створена на платформі Глобального альянсу із вакцинації та імунізації (GAVI) з метою прискорення розробки, виробництва та забезпечення рівного доступу до тестів, лікування та вакцин від COVID-19 – УНІАН) Україна відразу приєдналася до цієї ініціативи щодо отримання відповідної кількості вакцин. В результаті перемовин ми домовилися, що отримаємо 8 млн доз в рамках цієї ініціативи і ми практично вже завершили підписання всіх документів. Були подані відповідні заявки і ми отримали схвалення цієї заявки», - повідомив він.

За словами міністра, згідно з ініціативою COVAX «ці 8 млн доз почнуть постачатись з кінця першого кварталу наступного року - ми розраховуємо їх отримати до кінця першого півріччя 2021 року. Вони будуть йти відповідними траншами. В такий спосіб ми в змозі будемо забезпечити відповідну вакцинацію щонайменше - 4 млн наших громадян. З 8 млн доз одна людина отримує дві дози».

Степанов зазначив, що для придбання решти необхідних доз Україна ще з літа веде переговори з компаніями, які перебувають на завершальних етапах вироблення вакцини, а президент Володимир Зеленський веде переговори з керівниками країн, де розміщені ці виробники, щоб провести широкомасштабну вакцинацію у 2021 році.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

Раніше говорилося, що лише у групах ризику перебувають 21 мільйон українців, саме їм першим будуть робити щеплення від коронавірусу за державний кошт.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня Степанов заявив, що розраховує на те, що перші дози вакцини від коронавірусу надійдуть в Україну вже в лютому 2021 року.

Раніше Степанов повідомляв, що перші 8 млн доз вакцини можуть доставити в Україну не раніше кінця першого кварталу 2021 року. Цих доз вистачить на вакцинацію 4 млн людей, бо одній людині треба вводити дві дози. Першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

12 грудня Україна отримала офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від COVID-19.

Голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО, академік НАНУ Сергій Комісаренко вважає, що масова вакцинація українців від коронавірусу може початися не раніше середини 2021 року.

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Автори: Вікторія Гордієнко, Костянтин Гончаров