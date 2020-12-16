Запит України щодо передачі надлишків вакцини проти COVID-19 в Італії розглянуть як пріоритетний.
Про це заявив міністр закордонних справ і міжнародного співробітництва Італії Луіджі Ді Майо під час перемовин з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, повідомляє прес-служба МВС.
Аваков звернувся до свого італійського колеги з проханням розглянути можливість передачі Україні, якщо це дозволятиме розвиток епідеміологічної ситуації в Італії, надлишкової кількості вакцин, надходження яких очікується в Італію незабаром у межах квоти ЄС.
«Луіджі Ді Майо запевнив, що відповідний запит української сторони, який також надійшов до зовнішньополітичного відомства Італії у ноті українського посольства, буде розглянуто як пріоритетний», - йдеться в повідомленні.
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Ванцинування від коронавірусу у ЄС: що треба знати
В Євросоюзі 21 грудня можуть схвалити використання вакцини BioNTech і Pfizer з огляду на те, що Великобританія і США вже почали проведення масової вакцинації.
Раніше заплановане на 29 грудня засідання було вирішено перенести на більш ранню дату, оскільки експерти комітету Європейського агентства лікарських засобів 14 грудня у відповідь на запит отримали від розробника вакцини «додаткові відомості».
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