Надходження вакцин в Італії очікують незабаром у межах квоти Європейського Союзу.

Запит України щодо передачі надлишків вакцини проти COVID-19 в Італії розглянуть як пріоритетний.

Про це заявив міністр закордонних справ і міжнародного співробітництва Італії Луіджі Ді Майо під час перемовин з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, повідомляє прес-служба МВС.

Аваков звернувся до свого італійського колеги з проханням розглянути можливість передачі Україні, якщо це дозволятиме розвиток епідеміологічної ситуації в Італії, надлишкової кількості вакцин, надходження яких очікується в Італію незабаром у межах квоти ЄС.

«Луіджі Ді Майо запевнив, що відповідний запит української сторони, який також надійшов до зовнішньополітичного відомства Італії у ноті українського посольства, буде розглянуто як пріоритетний», - йдеться в повідомленні.

Ванцинування від коронавірусу у ЄС: що треба знати

В Євросоюзі 21 грудня можуть схвалити використання вакцини BioNTech і Pfizer з огляду на те, що Великобританія і США вже почали проведення масової вакцинації.

Раніше заплановане на 29 грудня засідання було вирішено перенести на більш ранню дату, оскільки експерти комітету Європейського агентства лікарських засобів 14 грудня у відповідь на запит отримали від розробника вакцини «додаткові відомості».

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Інна Андаліцька