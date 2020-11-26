За словами Степанова, поставки повинні початися в наступному році.

Вакцина від коронавірусу, коли вона потрапить до України, знадобиться навіть тим, хто вже перехворів на це захворювання.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, Україна розраховує отримати вакцину в рамках міжнародної ініціативи COVAX.

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"До 7 грудня ми повинні з ними всіма підписати всі технічні документи для отримання вакцини за цим механізмом, це 8 млн доз. Крім того, є переговори з іншими компаніями, вони йдуть кожен день. Кожен день я проводжу наради, і є відповідна динаміка руху з іншими компаніями, у яких ми збираємося купувати вакцину. Є різні терміни поставки, все це буде в 2021 році", - розповів він.

Пояснюючи, навіщо вакцина потрібна тим, хто вже перехворів, міністр розповів про антитіла.

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"Вакцина створює антитіла, які борються з вірусом. Якщо у людини, яка перехворіла, починають пропадати антитіла, то зрозуміло, що їх потрібно оновити, вона так само знаходиться під загрозою, особливо якщо вона в групі ризику. Але потрібно буде дивитися на конкретну вакцину", - пояснив Степанов.

Вакцина проти коронавірусу: що відомо

18 листопада заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Фонд глобального доступу до вакцин COVID-19 (COVAX) підтвердив інформацію про надання Україні безкоштовно вакцини від коронавірусу.

За словами Ляшка, це означає, що близько 4 млн громадян України зможуть вакцинуватися в першій половині 2021 року. Також він повідомив, що в глобальний механізм COVAX включений кандидат у вакцини від виробника Moderna (США).

24 листопада президент Володимир Зеленський розповів про перший етап вакцинації населення України від COVID - 19 і назвав категорії, які матимуть пріоритет щеплень.

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Автор: Юрій Годован