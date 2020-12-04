Зокрема, очікується, що Україна отримає близько 8 млн доз вакцин по Глобальній ініціативі COVAX в кінці першого - на початку другого кварталу 2021 року.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, коли Україні чекати на поставки вакцин від коронавірусу.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Години запитань до уряду в парламенті.

Відповідаючи на запитання, коли і звідки Україна отримає вакцину від коронавірусу, Степанов зауважив: "Україна отримає вакцину, близько 8 млн доз, по Глобальній ініціативі COVAX. До 7 грудня у нас підписання відповідних документів. Я думаю, що термін отримання цієї вакцини, - це кінець першого - початок другого кварталу".

Крім того, додав міністр, Україна знаходиться на стадії фіналізації домовленостей зі світовими компаніями - виробниками вакцин, які вже закінчили проведення третьої фази клінічних випробувань, щодо поставки вакцин до України. В тому числі йдеться про компанію Pfizer.

"Теж розраховуємо їх отримувати, починаючи з другого кварталу наступного року", - підсумував Степанов.

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Автор: Тетяна Поляковська