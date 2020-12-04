Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, коли Україні чекати на поставки вакцин від коронавірусу.
Читайте такожРосійської вакцини від коронавірусу не існує - Степанов
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Години запитань до уряду в парламенті.
Відповідаючи на запитання, коли і звідки Україна отримає вакцину від коронавірусу, Степанов зауважив: "Україна отримає вакцину, близько 8 млн доз, по Глобальній ініціативі COVAX. До 7 грудня у нас підписання відповідних документів. Я думаю, що термін отримання цієї вакцини, - це кінець першого - початок другого кварталу".
Крім того, додав міністр, Україна знаходиться на стадії фіналізації домовленостей зі світовими компаніями - виробниками вакцин, які вже закінчили проведення третьої фази клінічних випробувань, щодо поставки вакцин до України. В тому числі йдеться про компанію Pfizer.
"Теж розраховуємо їх отримувати, починаючи з другого кварталу наступного року", - підсумував Степанов.
Вакцина проти коронавірусу в Україні: що відомо
- До кінця 2021 року можна буде вакцинувати від COVID-19 всіх охочих українців – РНБО
- Більш ніж половина українців готові зробити безкоштовне щеплення від COVID-19 - опитування
- Україна може отримати прискорений доступ до вакцини від коронавірусу: названо умову
- Лікар розповів, кому вакцина від COVID-19 не потрібна
- Вакцина проти COVID-19: генетик розповів про побічну дію та імунітет (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram