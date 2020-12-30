Постачання здійснюватиметься окремо від механізму COVAX, за яким безкоштовно має надійти 16 млн доз вакцини.

Міністерство охорони здоров’я уклало контракт про постачання на територію України вакцини проти COVID-19 виробництва компанії Sinovac Biotech.

Як повідомила прес-служба Офісу президента, переговори з Sinovac МОЗ вело з вересня.

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Президент Володимир Зеленський зазначив, що контракт укладено саме з досвідченим виробником вакцин.

«Головне, що ми провели дуже активну багатомісячну переговорну роботу й отримали конкретний результат. У короткий термін почнемо масштабну державну програму вакцинації. Нам вкрай потрібно захистити найбільш «ризиковані» соціальні групи, і держава точно виконає це завдання», – сказав президент.

Вказується, що складність у проведенні перемовин була зумовлена гострою глобальною конкуренцією за справді якісні та безпечні вакцини.

«Всі без винятку цивілізовані держави світу намагаються домовитися про закупівлю такої вакцини в умовах, коли надійні виробники ще не можуть повністю задовольнити глобальну потребу», - зауважили в Офісі президента.

Також зазначається, що Україна використовуватиме вакцину Sinovac Biotech для захисту насамперед тих громадян, які мають критичний ризик інфікування, та тих, хто виконує критичні функції у боротьбі з пандемією. Щеплення буде безкоштовним.

Вакцина Sinovac Biotech (CoronaVac) є інактивованою вакциною, яка випускається в шприці та зберігається при температурі від +2 до +8 градусів. Проведені клінічні випробування в різних країнах, за результатами проміжних даних, показали ефективність препарату до 97%. Так, ІІІ фазу клінічних випробувань було проведено в Індонезії (1600 пацієнтів, ефективність 97%) та Туреччині (1325 пацієнтів, ефективність 91%). Завершується III фаза клінічних випробувань у Бразилії, проміжні результати очікуються 7 січня.

Відповідно, на січень наступного року планується отримання дозволу на застосування препарату в Китаї та інших країнах, також вакцина буде подана на прекваліфікацію до ВООЗ у лютому 2021 року.

Договір щодо постачання на територію нашої держави підписано з українським фармацевтичним підприємством АТ «Лекхім», яке, за офіційним підтвердженням компанії Sinovac Biotech, є єдиним уповноваженим представником виробника вакцини в Україні. Йдеться про закупівлю 1 млн 913 тис. 316 доз за ціною 504 грн за дозу.

За умовами договору, перша партія вакцини в кількості 700 тисяч доз буде поставлена в Україну протягом 30 днів після офіційної реєстрації в Китаї, або одним з компетентних органів Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, Ізраїлю, Індії, Мексики, Бразилії, або за централізованою процедурою компетентним органом Європейського Союзу.

Таке постачання здійснюватиметься окремо від механізму COVAX, за яким нашій країні гарантовано отримання 8 мільйонів доз вакцини безкоштовно.

Україна продовжує активний переговорний процес з усіма надійними виробниками для того, щоб збільшити доступ українців до ефективної та безпечної вакцини.

***Sinovac Biotech є найбільшою китайською компанією з виробництва вакцин. Щорічно вона виготовляє від 300 до 500 мільйонів доз вакцин, які схвалені в 34 країнах світу. Компанія розробила та вивела на ринок вакцини проти гепатиту А і В, вірусів грипу, включно з пташиним, паротиту. Рішення про закупівлю вакцини Sinovac Biotech проти COVID-19 у кількості 50 мільйонів доз вже ухвалила, зокрема, Туреччина.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

Раніше Зеленський наполягав, щоб перші партії вакцини від COVID-19 були поставлені в Україну вже в січні 2021 року.

Водночас в уряді розраховують, що перші дози вакцини надійдуть в лютому. У березні очікується перша партія з 8 млн доз вакцини у рамках ініціативи COVAX. Цих доз вистачить на вакцинацію 4 млн людей, бо одній людині треба вводити дві дози. Першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

Голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО, академік НАНУ Сергій Комісаренко вважає, що масова вакцинація українців від коронавірусу може початися не раніше середини 2021 року.

27 грудня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд цього року виділив МОЗ 1,3 млрд грн на вакцини. У держбюджеті-2021 на закупівлю вакцини від коронавірусу передбачено майже 3 млрд грн. Додатково буде створено спеціальний фонд, що акумулюватиме кошти на вакцини та доплати лікарям.

Рішення про закупівлю вакцини Sinovac Biotech проти COVID-19 раніше прийняла Туреччина. На січень 2021 року планується схвалення цієї вакцини в інших країнах, також вона буде подана ​​на прекваліфікацію в ВООЗ в лютому 2021 року.

Зазначимо, на проміжних випробуваннях вакцина Sinovac Biotech показала ефективність 97%.

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Автор: Костянтин Гончаров