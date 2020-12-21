В Євросоюзі розробляють механізм надання вакцини третім країнам, і зокрема Україні через країни-члени ЄС.

Україна розпочала роботу з Європейським Союзом з метою отримання вакцини від COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це представник України при Європейському Союзі Микола Точицький сказав під час онлайн-брифінгу.

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Він зазначив, що в Євросоюзі розробляють механізм надання або продажу третім країнам вакцини від COVID-19.

"Ми активно працюємо з європейськими партнерами над тим, щоб ЄС, по можливості, виділив нам також вакцину. І хочу вам сказати, що такий механізм вже розробляється. Потрібно віддати належне Європейській комісії, що укладаючи угоду з шістьма виробниками вакцин, наші колеги передбачили таку можливість для надання вакцини і державам-партнерам", - наголосив Точицький.

Він додав, що хоча Україна не є членом ЄС, вона стала спостерігачем у комітеті європейської безпеки охорони здоров'я, що дозволяє постійно спілкуватися з ЄС у режимі онлайн щодо потреб України.

"Ми, як країна, є у пріоритеті для мінімум виділення скажімо тієї кількості вакцини, в першу чергу для лікарів і населення більш похилого віку. Це хороша новина. Механізм розробляється. Я думаю, цей механізм буде готовий десь до середини січня", - сказав посол.

При цьому, за його словами, важливим питанням буде вимога щодо зберігання і транспортування вакцин.

"Ми повинні, як і будь-яка інша країна, забезпечити відповідні сховища для зберігання", - сказав посол.

Крім того, він зазначив, що вакцина надаватиметься Євросоюзом через держави-члени - через свого роду посередника.

"Ми передбачаємо і відповідні консультації вже ведуться з нашими польськими колегами, що це може бути Польща. Зарано ще в принципі про це говорити", - додав Точицький.

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Автор: Віталій Саєнко