На розробку ще одного кандидата було виділено грант Фондом національних досліджень.

В Україні йде розробка ще одного кандидата в вакцини проти коронавірусу.

Про це в інтерв'ю «Сегодня» заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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На розробку ще одного кандидата було виділено грант Фондом національних досліджень.

«Це була ідея, і ця ідея профінансована через державний грант. Зараз починаються тільки перші доклінічні дослідження, які покажуть, чи є у неї подальший шлях розвитку чи ні. Тобто там ще досить довгий шлях, щоб назвати це продуктом, який згодом можна буде назвати кандидатом на вакцину», – сказав Ляшко.

Вакцина проти коронавірусу: що відомо про дослідження в Україні

В середині жовтня група вчених презентувала президенту Володимиру Зеленському результати доклінічних досліджень українського кандидата в вакцини проти COVID-19.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов анонсував появу української вакцини через рік.

ВООЗ розраховує на початок вакцинації від коронавірусу у 2021 році.

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Автор: УНІАН