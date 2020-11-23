Перша партія вакцин від COVID-19 з’явиться в Україні не раніше травня 2021 року завдяки програмі COVAX.
Про це пише Економічна правда.
Як зазначається у матеріалі видання, зараз існує три шляхи постачання вакцин від COVID-19 в Україну:
- За програмою COVAX;
- Закупівлі за кошти держбюджету;
- Комерційні постачання через мережу дистриб’юторів.
Коли вакцина від коронавірусу надійде в Україну
"Як повідомляє ВООЗ, вакцини найбільш ймовірно стануть доступними у травні-червні 2021 року. За програмою COVAX гарантовано буде доставлена вакцина для 20% населення, а решту держава купуватиме самостійно", – повідомили виданню в уряді.
Перший транш становитиме 1,2 мільйона доз, та загалом Україна отримає до 8 мільйонів доз. Цього вистачить на щеплення 4 мільйонів населення (вакцинація передбачає введення ін’єкції двічі з інтервалом у 21 день).
Передусім вакцина буде спрямована на людей з групи ризику: медпрацівників, людей віком понад 65 років та людей з хронічними захворюваннями.
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Вакцина від COVID-19: які препарати будуть постачатись в Україну
За інформацією МОЗ, уряд також веде перемовини з компаніями Moderna та Pfizer-BioNTech щодо поставок вакцини в Україну. Та результати перемовин не можуть бути оголошені публічно за вимогами виробників.
Співрозмовник видання в уряді повідомив, що минулого тижня президент Володимир Зеленський провів переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель з приводу придбання препарату, одним з розробників якого є німецька компанія BioNTech. Якщо заявлені для купівлі вакцини кошти будуть виділені, то Україна зможе придбати близько 38 млн доз препарату від Pfizer-BioNTech. Цього вистачить для вакцинації 19 млн громадян.
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Вакцини від Pfizer і Moderna:
- 16 листопада у світі з’явилася ще одна вакцина проти коронавірусу з ефективністю 95%. Це стало відомо після тогого, як компанія Moderna опублікувала попередні дані випробувань своєї розробки.
- Розробники сказали, що ефективність вакцини перевершила їхні очікування. Однак, вона ще не буде масово доступною ще кілька місяців, можливо до весни.
- Тиждень тому, компанія Pfizer, яка співпрацює з BioNTech, оголосила, що їхня вакцина є на більш ніж на 90% ефективною. Результати виявилися набагато кращі, ніж більшість експертів сподівалася. Згідно з прогнозами, компанії виготовлять 50 млн доз вакцини у 2020 році і понад 1 млрд - в 2021-му.
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