Перший транш вакцин становитиме 1,2 мільйона доз, та загалом Україна отримає до 8 мільйонів доз.

Перша партія вакцин від COVID-19 з’явиться в Україні не раніше травня 2021 року завдяки програмі COVAX.

Про це пише Економічна правда.

Як зазначається у матеріалі видання, зараз існує три шляхи постачання вакцин від COVID-19 в Україну:

За програмою COVAX;

Закупівлі за кошти держбюджету;

Комерційні постачання через мережу дистриб’юторів.

Коли вакцина від коронавірусу надійде в Україну

"Як повідомляє ВООЗ, вакцини найбільш ймовірно стануть доступними у травні-червні 2021 року. За програмою COVAX гарантовано буде доставлена вакцина для 20% населення, а решту держава купуватиме самостійно", – повідомили виданню в уряді.

Перший транш становитиме 1,2 мільйона доз, та загалом Україна отримає до 8 мільйонів доз. Цього вистачить на щеплення 4 мільйонів населення (вакцинація передбачає введення ін’єкції двічі з інтервалом у 21 день).

Передусім вакцина буде спрямована на людей з групи ризику: медпрацівників, людей віком понад 65 років та людей з хронічними захворюваннями.

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Вакцина від COVID-19: які препарати будуть постачатись в Україну

За інформацією МОЗ, уряд також веде перемовини з компаніями Moderna та Pfizer-BioNTech щодо поставок вакцини в Україну. Та результати перемовин не можуть бути оголошені публічно за вимогами виробників.

Співрозмовник видання в уряді повідомив, що минулого тижня президент Володимир Зеленський провів переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель з приводу придбання препарату, одним з розробників якого є німецька компанія BioNTech. Якщо заявлені для купівлі вакцини кошти будуть виділені, то Україна зможе придбати близько 38 млн доз препарату від Pfizer-BioNTech. Цього вистачить для вакцинації 19 млн громадян.

Вакцини від Pfizer і Moderna:

16 листопада у світі з’явилася ще одна вакцина проти коронавірусу з ефективністю 95%. Це стало відомо після тогого, як компанія Moderna опублікувала попередні дані випробувань своєї розробки.

Розробники сказали, що ефективність вакцини перевершила їхні очікування. Однак, вона ще не буде масово доступною ще кілька місяців, можливо до весни.

Тиждень тому, компанія Pfizer, яка співпрацює з BioNTech, оголосила, що їхня вакцина є на більш ніж на 90% ефективною. Результати виявилися набагато кращі, ніж більшість експертів сподівалася. Згідно з прогнозами, компанії виготовлять 50 млн доз вакцини у 2020 році і понад 1 млрд - в 2021-му.

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Автор: Олег Давигора