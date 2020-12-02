Якщо вакцина буде платною, охочих зробити щеплення суттєво менше – 35%, а 57% не будуть робити її в такому разі.

55% українців готові особисто зробити щеплення від COVID-19, якщо вакцина буде безкоштовною, 40% - не готові.

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 28-30 листопада.

"55% готові особисто зробити щеплення від коронавірусу, якщо вакцина буде безкоштовною (40% - не готові). Водночас, якщо вакцина буде платною, охочих зробити щеплення менше – 35%, а 57% не будуть робити її у такому випадку", - йдеться в повідомленні.

Прихильників безкоштовного вакцинування від коронавірусу більше серед осіб старшого віку, жителів сіл, а платного – серед молоді і жителів Києва.

Крім того, згідно з результатами опитування, 75% респондентів підтримують введення штрафів за перебування в громадських місцях і транспорті без масок, 25% – проти цього. За останні два тижні ставлення українців до запровадження штрафів за перебування в громадських місцях і транспорті без масок не змінилась. 60% підтримують введення штрафів за для закладів, які працюють всупереч "карантину вихідного дня", 37% - не підтримують.

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Як проводилося опитування

Методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитано 2500 респондентів віком від 18 років і старші в усіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більш як 2,0%.

Вакцина від коронавірусу: новини

8 листопада заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Фонд глобального доступу до вакцин COVID-19 (COVAX) підтвердив інформацію про надання Україні безкоштовно вакцини від коронавірусу. За словами Ляшка, це означає, що близько 4 млн громадян України зможуть вакцинуватись у першій половині 2021 року.

Також він повідомив, що до глобального механізму COVAX включено кандидата у вакцини від виробника Moderna (США). "Попередні результати дослідження цієї вакцини вказали на 95% ефективності запобігання розвитку COVID-19", - зазначив він.

За словами Ляшка, у МОЗ поставили перед собою завдання "забезпечити імунізацію якомога більшої кількості населення перевіреними, якісними та безпечними вакцинами у 2021 році як за рахунок глобальних ініціатив, так і за рахунок держбюджету України".

24 листопада президент Володимир Зеленський розповів про перший етап вакцинації населення України від COVID-19 і назвав категорії, які матимуть пріоритетність щеплень.

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Автор: Костянтин Гончаров