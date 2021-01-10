Вакцина захищає від нового штаму коронавірусу.

Вакцина від коронавірусу COVID-19 є ефективною проти нових штамів хвороби і діє довше, ніж інші щеплення.

Про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" глава комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді нацбезпеки і оборони України, академік НАНУ Сергій Комісаренко.

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"Є дві добрі новини (щодо вакцин – ред.), які стали відомі завдяки новим дослідженням і даним. По-перше, вакцина проти COVID-19 буде працювати значно довше, ніж вакцина проти грипу, тобто не менше ніж 8 місяців, а можливо і до двох років. По-друге, оприлюднені дані, наскільки вакцина як Pfizer чи Moderna захищають від нового штаму, який поширюється з Великобританії і ПАР. Дослідження з сироваткою людей, які були проімунізовані із вірусом, в якому була введена штучна мутація, продемонструвало, що вакцина захищає цих людей від нового вірусу", - розповів він.

Вакцина від коронавірусу: коли буде в Україні?

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Автор: Андрій Василюк