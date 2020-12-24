Медик впевнений, що сама лише вакцина не розв'яже проблему.

Вакцинація від коронавірусу є лише одним з компонентів боротьби із COVID-19. Потрібно продовжувати дотримуватися протиепідемічних правил - носити маски та не забувати про миття рук і соціальну дистанцію.

Про це розповів в ефірі каналу "Україна 24" інфекціоніст Юрій Жигарєв. Він впевнений, що сама лише вакцина не розв'яже проблему.

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"Я хочу сказати, що не потрібно розхолоджуватися. Я чую від деяких пацієнтів і навіть лікарів, що вакцина прийде і нас врятує. Потрібно розуміти, що вакцина — тільки одна з комплексу протиепідемічних заходів, і якщо ми сподіватимемось тільки на вакцину і не будемо мити руки, носити маски, вживати інших заходів, — ми не зможемо тільки з однією вакциною подолати цю ситуацію", — сказав він.

Вакцина від коронавірусу: коли буде в Україні?

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Автор: Андрій Василюк