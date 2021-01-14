В умовах реєстрації лише одного виробника іншої вакцини українцям придбати не вдасться.

Міністерство охорони здоров’я зірвало закупівлю вакцини від коронавірусу NVX-CoV2373 американської розробки світового виробника Serum Institute of India.

Про це в статті для УП. Життя пише депутатка від «Голосу» Олександра Устінова.

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«Саме з Serum Institute of India – найбільшим світовим виробником вакцин, вело перемовини державне підприємство "Медичні закупівлі", і було вже на фінальному етапі підписання договору, який скасував МОЗ. Вакцину саме цього виробника закуповували для COVAX - всесвітньої ініціативи по боротьбі з COVID-19», – пише Устінова з посиланням на надану відповідь на депутатський запит.

За її словами, NVX-CoV2373 коштувала б у 5 разів дешевше, ніж замовлена Україною китайська вакцина Sinovac, яку «жодна країна ЄС не придбала».

«Український виробник виступив вже всім нам звичною «компанією-прокладкою», а ціна знову виявилася захмарною. Новина про закупівлі одразу привернула увагу, адже інші світові розробники вакцин пропонують ціни у $2, $8,5 та $12 за дозу», – пояснює депутатка.

Устінова продовжує, що в умовах реєстрації лише одного виробника іншої вакцини українцям придбати не вдасться. Депутатка стверджує, що до реєстрації допустили тільки ще одну – «Супутник V» від Росії.

Вакцини від коронавірусу в Україні: що відомо

30 грудня Україна підписала контракт з китайською компанією Sinovac на постачання 1,9 млн доз вакцини від COVID-19. На січень 2021 року планується отримання дозволу на застосування препарату в Китаї та інших країнах, також вакцина буде подана на перекваліфікацію до ВООЗ в лютому 2021 року.

Договір про постачання на територію нашої держави підписаний з українським фармацевтичним підприємством АТ "Лекхім", яке, за офіційними підтвердженнями компанії Sinovac Biotech, є єдиним уповноваженим представником виробника вакцини в Україні.

Перша партія вакцини в кількості 700 тисяч доз буде поставлена в Україну протягом 30 днів після офіційної реєстрації в Китаї, або одним з компетентних органів США, Великої Британії, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади, Ізраїлю, Індії, Мексики, Бразилії, або за централізованою процедурою компетентним органом Європейського Союзу.

13 січня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в МОЗ при укладенні договору про постачання китайської вакцини проти коронавірусу компанії Sinovac заклали вимогу до її ефективності на рівні не менше 70%.

Також у березні очікується поставка в Україну першої партії з 8 млн доз вакцини в рамках ініціативи COVAX. Цих доз вистачить на вакцинацію 4 млн осіб, тому що одній людині треба вводити дві дози.

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Автор: УНІАН