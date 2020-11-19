У Міністерстві охорони здоров'я України заявили, що для повноцінного захисту від коронавірусу потрібно буде отримати дві дози вакцини, ціна однієї складе 7 доларів.
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Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
"Одна доза вакцини через систему COVAX може коштувати для України сім доларів. Повноцінне щеплення, дві дози - 14 доларів", - зазначив він.
За словами Ляшка, COVAX - глобальний механізм із забезпечення доступності вакцин проти COVID-19 - виділить Україні приблизно 8 млн доз вакцини, ще частину вакцин МОЗ зможе купити за спеціальною ціною.
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