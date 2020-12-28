За словами Віктора Ляшка, вакцину потрібно зберігати при дуже низькій температурі.

Україна знайшла можливість зберігати вакцину від коронавірусу в низьких температурах, як того вимагає виробник.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі каналу "Україна 24".

"В імунопрофілактиці до цього ніколи не використовувалася температура -80 градусів. Ми підняли наші національні склади, які є у МОЗ, там у нас реально немає умов для зберігання таких вакцин або лікарських засобів саме при температурі -80 градусів. Ми запустили роботу з приватними логістичними фармацевтичними компаніями – і до нас вийшли з комерційними пропозиціями. І в нас в країні, на вітчизняних складах є можливість зберігання, логістики, транспортування до пунктів щеплення вакцини та при температурі зберігання -80 градусів", - розповів він.

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Ляшко також пояснив, як відбуватиметься транспортування та зберігання вакцини.

"Тут яка логіка: вакцина прилітає на літаку, з машини до складу ми транспортуємо в термоконтейнері із сухим льодом, потім перевантажуємо в холодильники, в яких вона може зберігатися тривалий час. Далі ми розраховуємо, як і в якій кількості цю вакцину треба привезти до пункту щеплення, і в пункті щеплення вона може зберігатися 5 днів при температурі +2…+8 градусів", - сказав він.

Вакцина проти COVID-19 в Україні: що відомо

Президент Володимир Зеленський раніше акцентував на тому, щоб перші партії вакцини від COVID-19 були поставлені в Україну вже у січні 2021 року.

Водночас в уряді розраховують, що перші дози вакцини надійдуть у лютому. У березні очікується перша партія з 8 млн доз вакцини у рамках ініціативи COVAX. Цих доз вистачить на вакцинацію 4 млн людей, бо одній людині треба вводити дві дози. Першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

12 грудня Україна отримала офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від COVID-19.

Голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО, академік НАНУ Сергій Комісаренко вважає, що масова вакцинація українців від коронавірусу може початися не раніше середини 2021 року.

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Автор: Денис Прядко