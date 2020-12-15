В Україні зможуть зберігати близько мільйона доз, уточнив Степанов.

Перші дози вакцини від коронавірусу Україна може отримати в лютому 2021 року.

На це розраховує міністр охорони здоров'я Максим Степанов, про що він заявив в ефірі Радіо НВ.

"Ми дуже розраховуємо, що перші вакцини ми отримаємо вже в I кварталі наступного року. Зараз намагаємося зробити все, щоб перші дози були в Україні в лютому", - пояснив міністр.

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За його словами МОЗ вже провело переговори щодо стратегії зберігання вакцин. Деякі з них повинні зберігатися при ультранизьких температурах у -80°C, з промисловими підприємствами країни з холодильними потужностями, додав міністр.

"Близько 1 млн доз ми будемо в змозі зберігати", - пояснив чиновник.

Він уточнив, що вакциною від Pfizer в першу чергу будуть вакциновані ті категорії населення, які МОЗ може "дуже чітко проконтролювати". Йдеться про медпрацівників, військовослужбовців, співробітників сфери освіти.

Всього МОЗ планує вакцинувати близько 21 мільйона українців.

Вакцинація від COVID-19 почалася: що відомо

1 грудня влада Великобританії першою в світі схвалила вакцину спільного виробництва американської Pfizer і німецької BioNTech для масового застосування. Дві інші вакцини-американської Moderna і британської AstraZeneca - поки знаходяться на розгляді регуляторів.

8 грудня Британія першою серед західних країн почала масову вакцинацію від коронавірусу. В першу чергу щеплення зроблять людям з груп ризику, медикам і соцпрацівникам.

В Ізраїлі найближчими днями почнеться другий етап випробування на добровольцях вакцини Brilife, розробленої Інститутом біологічних досліджень імені Вейцмана.

Тим часом, в Україні МОЗ склало оцінки майбутньої вакцинації від COVID-19. Очікується, що наша країна отримає вакцину в першому півріччі 2021 року. Всього Київ розраховує отримати 8 мільйонів доз на першому етапі.

6 грудня голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді нацбезпеки і оборони, академік НАНУ Сергій Комісаренко повідомив, що масова вакцинація українців від коронавірусу може початися не раніше середини 2021 року.

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Автор: Юрій Годован