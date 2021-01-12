Фаворов уточнив, що за 30 хвилин вакцинацію пройшли 100 людей.

Президент компанії, яка займається розробкою «унікальної» української вакцини від коронавірусу, Михайло Фаворов щепився від COVID-19 у Сполучених Штатах.

Про це він повідомив у Facebook.

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Підприємець зазначив, що у чергу на Moderna його записала донька. За його словами, «сайти падали від перевантаження» через кількість охочих вакцинуватися.

Щеплення зробили на парковці після письмової згоди. Уколи роблять лікарі, а потік автомобілів регулюють військові.

«Після щеплення сидиш у машині 15 хвилин. Якщо нічого не сталося – виїжджаєш, до наступного візиту через 28 днів», – поділився Фаворов.

Він уточнив, що за 30 хвилин вакцинацію пройшли 100 осіб.

Що відомо про українську розробку вакцини від COVID-19

У квітні президент пообіцяв мільйон гривень за розробку української вакцини від COVID-19.

1 жовтня Зеленський заявив, що в Україні проходять клінічні випробування 4-5 препаратів для профілактики або лікування COVID-19.

20 жовтня Зеленського ознайомили з розробками вакцини. За словами експерта й доктора медичних наук Михайла Фаворова, нинішня розробка дає змогу припустити, що майбутній препарат допоможе боротися і з новими видами коронавірусних інфекцій, які постійно мутують.

Українські вчені до розробки вітчизняної вакцини від COVID-19 ставляться скептично. За словами біофізика Семена Єсилевського, в країні бракує безпечних умов для її виготовлення.

22 жовтня стало відомо, що Україна може профінансувати розробку вакцини від COVID-19 приватної компанії.

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Автор: Яна Ставська