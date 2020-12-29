Україна вже затвердила план вакцинації від коронавірусу, нагадав Олег Немчинов.

Україна отримає в рамках ініціативи COVAX 16 мільйонів доз вакцини від коронавірусу, що дозволить вакцинувати 8 мільйонів людей. Раніше повідомлялося про постачання 8 мільйонів доз.

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Таку заяву в ефірі каналу "Дом" зробив міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов.

"Вже не 8 мільйонів, а 16 мільйонів доз вакцини... 8 млн — це кількість доз, які необхідно два рази вколоти для 4 млн громадян. Відповідно 16 млн буде для 8 млн громадян. Це те, що в рамках COVAX Україна отримає», - пояснив він.

Міністр нагадав, що Україна вже затвердила план вакцинації від коронавірусу. Наразі головне - вакцинувати ті групи людей, які визначені пріоритетними.

"Далі, після того, як ми перейдемо до планових закупівель вакцини, яка вже сертифіковані в США, Канаді, Великій Британії, ЄС – ми зможемо дати можливість людям, які не є пріоритетними в списках, вакцинуватися самостійно», - уклав Немчінов.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

В уряді розраховують, що перші дози вакцини надійдуть у лютому. Раніше неодноразово озвучувалася інформація про 8 млн доз вакцини, яку мають поставити в рамках ініціативи COVAX

Цих доз вистачить на вакцинацію 4 млн осіб, тому що одній людині треба вводити дві дози. В першу чергу будуть вакцинувати медиків, літніх людей і тяжкохворих.

12 грудня Україна отримала офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від COVID-19.

Голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО, академік НАНУ Сергій Комісаренко вважає, що масова вакцинація українців від коронавірусу може початися не раніше середини 2021 року.

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Автор: Дмитро Захаров