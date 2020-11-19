Охопити вакцинацією прагнуть якомога більше населення

Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що в Україні розглядають проведення щеплення від COVID-19, щойно з'явиться вакцина.

Охопити вакцинацією прагнуть якомога більше населення. Про це він сказав 19 листопада в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу".

Читайте такожУ МОЗ розповіли, кого в Україні першими вакцинуватимуть від коронавірусу

"Чи розглядається в Україні питання імунопрофілактики проти COVID-19? Так, розглядається. З моменту заяви про те, що є вакцини-кандидати, Україна готується для того, щоб охопити якомога більше населення імунопрофілактикою. Коли 10 вакцин-кандидатів розпочали наближатись, перейшли в третю клінічну стадію, до своєї реєстрації, ми розпочали більш детально вивчати саме механізми їхнього транспортування для того, щоб оцінити спроможності України прийняти вакцину, зберігати вакцину, доставляти її до кабінету щеплень. Якщо все вдасться, то це буде беспрецедентна компанія імунопрофілактики у всьому світі. Кількість людей, які хочуть отримати вакцину, кількість людей, які повинні отримати вакцину, - величезна. В Україні ми також говоримо про 40 мільйонів населення, яке потрібно охопити щепленнями для того, щоб забути про цю епідемію в Україні і допомогти світу побороти пандемію", - сказав Ляшко.

Водночас Ляшко зазначив, що 20% доз вакцини країна має отримати безоплатно. Далі вакцину збираються купувати, аби закупити її для покриття щонайменше 20 мільйонів населення України.

Вакцини від Pfizer і Moderna:

16 листопада у світі з’явилася ще одна вакцина проти коронавірусу з ефективністю 95%. Це стало відомо після тогого, як компанія Moderna опублікувала попередні дані випробувань своєї розробки.

Розробники сказали, що ефективність вакцини перевершила їхні очікування. Однак, вона ще не буде масово доступною ще кілька місяців, можливо до весни.

Тиждень тому, компанія Pfizer, яка співпрацює з BioNTech, оголосила, що їхня вакцина є на більш ніж на 90% ефективною. Результати виявилися набагато кращі, ніж більшість експертів сподівалася. Згідно з прогнозами, компанії виготовлять 50 млн доз вакцини у 2020 році і понад 1 млрд - в 2021-му.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олег Давигора