Степанов додав, що після першого етапу намагатимуться якомога швидше перейти до другого.

Запланований перший етап вакцинації пріоритетних категорій населення може відбутися пізніше оголошених міністерством охорони здоров’я термінів.

Читайте такожКоронавірус в Україні та світі: найважливіше на 24 грудня

Степанов допустив зсунення термінів, про що заявив на брифінгу 24 грудня. Попередньо, уряд хоче розпочати кампанію з імунізації у лютому 2021 року.

«Ми вирахували етапи, протягом яких можемо вакцинувати всіх українців від коронавірусу. Це рамкові терміни 2021-2022 років. Сподіваємося, що вакцинація розпочнеться вже у лютому. Але варто розуміти, що терміни можуть зсунутися на певний час у зв’язку з поставкою вакцини», – заявив міністр.

Степанов додав, що після першого етапу намагатимуться якомога швидше перейти до другого.

Раніше головний санлікар країни Віктор Ляшко розповів, що 23 мільйони українців хочуть вакцинувати у 2022 році. Поки ж беруться лише за медиків з «червоної зони».

Вакцина від коронавірусу: коли буде в Україні?

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Яна Ставська