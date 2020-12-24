Запланований перший етап вакцинації пріоритетних категорій населення може відбутися пізніше оголошених міністерством охорони здоров’я термінів.
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Степанов допустив зсунення термінів, про що заявив на брифінгу 24 грудня. Попередньо, уряд хоче розпочати кампанію з імунізації у лютому 2021 року.
«Ми вирахували етапи, протягом яких можемо вакцинувати всіх українців від коронавірусу. Це рамкові терміни 2021-2022 років. Сподіваємося, що вакцинація розпочнеться вже у лютому. Але варто розуміти, що терміни можуть зсунутися на певний час у зв’язку з поставкою вакцини», – заявив міністр.
Степанов додав, що після першого етапу намагатимуться якомога швидше перейти до другого.
Раніше головний санлікар країни Віктор Ляшко розповів, що 23 мільйони українців хочуть вакцинувати у 2022 році. Поки ж беруться лише за медиків з «червоної зони».
Вакцина від коронавірусу: коли буде в Україні?
- Розробники німецької фармацевтичної компанії BioNTech спільно з американською корпорацією Pfizer домоглися в третій фазі випробувань вакцини високого показника ефективності. У випробуваннях брали участь 43 538 добровольців, яким вводили вакцину і плацебо. Серед усіх учасників випробувань захворіли на коронавірусну інфекцію 94 людини. За даними виробників, серйозних побічних дій вакцини під час досліджень не виявлено.
- Згідно з наявними прогнозами, компанії виготовлять 50 мільйонів доз вакцини у 2020 році і понад одного мільярда - в 2021-му.
- Президент України Володимир Зеленський попросив канцлерку Німеччини Ангелу Меркель врахувати інтереси України при плануванні поставок майбутньої вакцини від COVID-19.
- В середині листопада 2020 року головний інфекційний лікар США Ентоні Фаучі заявив, що, згідно з попередніми даними, вакцина від американською біотехнологічної компанії The Moderna є ефективною проти COVID-19 на 94,5%. Він зазначив, що вакцинація може розпочатися у другій половині грудня.
- 18 листопада в МОЗ заявили, що близько 4 мільйонів українців отримають безкоштовне щеплення від COVID-19 у першій половині 2021 року. Пізнішу у відомстві уточнили, що для повноцінного захисту від коронавірусу потрібно буде отримати дві дози вакцини, ціна однієї складе 7 доларів.
- В.о. генерального директора Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров’я Ігор Кузін повідомив, що Україна може отримати першу партію вакцини від COVID-19 в середині або наприкінці січня 2021 року.
- У Великій Британії вже почали вакцинацію від коронавірусу.
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