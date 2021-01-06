Вакцина від коронавірусної інфекції в рамках COVAX надійде в Україну наприкінці першого - початку другого кварталу 2021 року.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов очікує на постачання до України перших 700 тисяч доз (з 1,9 млн) вакцини від COVID-19 китайської компанії Sinovac у лютому цього року.

Читайте такожМОЗ найближчим часом змінить компанію для закупівлі вакцини від COVID-19Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на щоденному онлайн-брифінгу.

Міністр зауважив, що МОЗ ще в травні розпочав переговори зі світовими виробниками та ініціативами щодо вакцин від COVID-19.

Він нагадав, що досягнута домовленість з глобальною ініціативою COVAX щодо забезпечення України 8 млн доз вакцини. «Вона буде в першому півріччі цього року: очікуємо її наприкінці першого - початку другого кварталу 2021 року», - заявив він.

Також Степанов розповів про деталі переговорів з ТОП-виробниками вакцин від COVID-19, які на завершальній третій стадії клінічних випробувань або які вже реєструють в деяких країнах.

«Ми використовуємо весь без виключення потенціал, який є в МОЗ. Я спілкуюсь зі своїми колегами – міністрами охорони здоров’я країн, в яких виробляються вакцини. Це питання, яке перебуває на постійному контролі президента України, він, своєю чергою, спілкується з очільниками держав, де виробляється вакцина. Максимально залучено та інтегровано до цього МЗС на своєму рівні, використовуючи дипломатичні канали», - повідомив він.

Голова МОЗ назва забезпечення України вакциною від COVID-19 питанням національної безпеки.

Степанов також нагадав, що 30 грудня 2020 року було укладено перший договір на постачання понад 1,9 млн доз вакцини від COVID-19 виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

«Перші 700 тисяч доз ми повинні отримати протягом 30 календарних днів після реєстрації вакцини або у країні виробника, або в інших країнах з жорсткою регуляцією, згідно з переліком, у яких може бути зареєстрована вакцина… Очікуємо ми їх в лютому», – заявив Степанов.

Вакцина від коронавірусу для України: деталі

у березні очікується поставка в Україну першої партії з 8 млн доз вакцини у рамках ініціативи COVAX. Цих доз вистачить на вакцинацію 4 млн людей, бо одній людині треба вводити дві дози. Першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

22 грудня оперативний штаб МОЗ з вакцинокерованих інфекцій затвердив план імунізації населення від COVID-19. Мета цього плану - протягом 2021-2022 років охопити вакцинацією щонайменше 50 % населення України (20 млн осіб). 24 грудня міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що МОЗ відпрацьовує план щодо збільшення квоти вакцин в рамках глобальної ініціативи COVAX з 8 млн до 16 млн доз.

30 грудня Україна підписала контракт з китайською компанією Sinovac про постачання 1,9 млн доз вакцини від COVID-19. Йдеться про закупівлю 1 млн 913 тис. 316 доз за ціною 504 грн за дозу. На січень наступного року планується отримання дозволу на застосування препарату в Китаї та інших країнах, також вакцина буде подана на прекваліфікацію до ВООЗ у лютому 2021 року.

Договір щодо постачання на територію нашої держави підписано з українським фармацевтичним підприємством АТ «Лекхім», яке, за офіційним підтвердженням компанії Sinovac Biotech, є єдиним уповноваженим представником виробника вакцини в Україні.

За умовами договору, перша партія вакцини в кількості 700 тисяч доз буде поставлена в Україну протягом 30 днів після офіційної реєстрації в Китаї, або одним з компетентних органів США, Великобританії, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади, Ізраїлю, Індії, Мексики, Бразилії, або за централізованою процедурою компетентним органом Євросоюзу.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров