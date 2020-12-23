Перші вакцини можуть з'явитися в Україні вже на початку лютого 2021 року.

Центр громадського здоров'я оприлюднив план вакцинації українців від коронавірусу. Документ поки офіційно не затверджений, але щеплення робитимуть у чотири етапи: від січня до квітня 2021 року; від квітня до червня; від червня до вересня та від вересня до березня 2022 року.

Читайте такожУкраїна розпочала переговори з Євросоюзом для отримання вакцини від COVID-19Про це в ефірі Сніданку з 1+1 розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він наголосив, що Центр громадського здоров'я не затверджує план вакцинації, а лише бере участь у розробці документу. Сам план затверджує Міністерство охорони здоров'я.

"Щодо етапів вакцинації, то багато залежатиме від того, коли саме і в якому обсязі ми почнемо отримувати вакцину. Зараз ми на завершальній стадії перемовин. Наразі чітко відомо, що у межах механізму "Ковакс" ми отримаємо вакцину наприкінці першого - на початку другого кварталу. Це 8 млн доз. Перший транш становитиме 1,2 млн доз", - каже Степанов.

За його словами, перші вакцини можуть з'явитися в Україні вже на початку лютого 2021 року. "Для того, щоб розпочати вакцинацію першочергових категорій громадян. Перший етап - це медичні працівники, які працюють у лікарнях, де приймають хворих на коронавірус; військовослужбовці і люди, які перебувають у спеціалізованих закладах - вразлива категорія населення", - каже Степанов.

Міністр прогнозує, що на українському комерційному ринку (в аптеках) вакцина від коронавірусу не з'явиться у найближчі місяці. "Дуже великий попит у компаній-виробників", - сказав глава МОЗ.

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Автор: УНІАН