У січні планується отримати дозвіл на застосування цієї вакцини в Китаї та інших країнах. Перші 700 тис. доз доставлять в Україну протягом 30 днів після офіційної реєстрації.

Міністерство охорони здоров'я України розраховує отримати китайську вакцину від COVID-19 Sinovac в лютому наступного року. Україна може отримати 700 тисяч доз.

Про це заявив Міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі "Україна 24".

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"7 січня повинні отримати результати клінічних досліджень (вакцини Sinovac, - ред.) в Бразилії. Думаємо, що буде, відповідно, реєстрація. Ми розраховуємо в лютому отримати 700 тисяч доз", - заявив він.

Зазначимо, Sinovac Biotech є найбільшою китайською компанією з виробництва вакцин. Щорічно вона виробляє від 300 до 500 млн доз вакцин, які схвалені в 34 країнах світу. Зокрема, компанія розробила і вивела на ринок вакцини проти гепатиту А і В, вірусів грипу, включаючи пташиний, паротит.

Нагадаємо, 30 грудня Україна уклала перший контракт на поставку вакцини. Уряд домовився з китайським розробником Sinovac про постачання понад 1,9 мільйона доз як тільки вона отримає схвалення в Китаї або в ряді інших країн, серед яких Сполучені Штати, Канада і Великобританія.

Рішення про закупівлю вакцини від коронавірусу Sinovac Biotech проти COVID-19 раніше прийняла Туреччина. На січень наступного року планується схвалення цієї вакцини в інших країнах, також вона буде представлена на перекваліфікацію у Всесвітній організації охорони здоров'я в лютому 2021 року.

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Автор: УНІАН