Степанов нагадав, що досі жодна потенційна вакцина від коронавірусу в світі ще офіційно не пройшла всі необхідні випробування.

Україна може отримати вакцину від коронавірусу в кінці першого кварталу 2021 року.

Такий прогноз зробив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі каналу "Україна 24".

При цьому глава МОЗ зазначив, що жодна вакцина з тих, які розробляють світові фармацевтичні компанії, ще не пройшла третього етапу клінічних випробувань.

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"У нас немає ще жодної зареєстрованої вакцини... Для нас дуже важлива реєстрація, щоб ми могли вже замовляти цю вакцину. Питання стоїть на мегаконтролі керівництва держави, щоб ми отримували максимально з різних джерел цю вакцину", - сказав він.

Україна, за словами Степанова, приєдналася до Глобальної ініціативи COVAX, "за якою ми повинні отримати до 8 млн доз вакцини рівними траншами відразу, як вона буде зареєстрована".

"Реєстрація, за моїм відчуттям, повинна відбутися до нового року. Потім починається процес виробництва і постачання вакцин. Я думаю, реально ми отримаємо вакцину в кращому випадку в кінці першого кварталу", - заявив міністр.

Вакцина від коронавірусу: що відомо

Розробники німецької фармацевтичної компанії BioNTech спільно з американською корпорацією домоглися в третій фазі випробувань вакцини найкращого показника ефективності, показавши 90-відсотковий результат.

У випробуваннях брали участь 43 538 добровольців, яким вводили вакцину і плацебо. Серед усіх учасників випробувань захворіли на коронавірусну інфекцію 94 людини. За даними виробників, серйозних побічних дій вакцини під час досліджень не виявлено.

Згідно з наявними прогнозами, компанії виготовлять 50 мільйонів доз вакцини в 2020 році і більше одного мільярда - в 2021-му.

Президент Володимир Зеленський попросив канцлера Німеччини Ангелу Меркель врахувати інтереси України при плануванні постачання майбутньої вакцини від COVID-19.

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Автор: Юрій Годован