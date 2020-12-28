Національний центр зберігання, за словами нардепа, буде створено або безпосередньо в Києві, або поблизу міжнародного аеропорту "Бориспіль".

У Києві планують створити центр зберігання вакцин проти коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова парламентського медичного комітету Михайло Радуцький.

Наразі, за його словам, в Україні працюють над логістичною мережею для поширення вакцин від коронавірусу після того, як їх доставлять в країну.

Національний центр зберігання, за словами нардепа, буде створено або безпосередньо в Києві, або поблизу міжнародного аеропорту "Бориспіль". Центр буде обладнано холодильниками, здатними одночасно зберігати сотні тисяч доз вакцини.

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"Один холодильник об’ємом 1000 літрів (розрахунково, вміщує 250 тисяч доз) вже перебуває в Україні. Ще двадцять аналогічних установок можуть бути завезені до країни протягом декількох тижнів. Це дасть нам можливість отримати перші партії вакцин, які вимагають зберігання у наднизьких температурах", - розповів він.

Радуцький додав, що з центру зберігання до пунктів щеплення у регіонах вакцини транспортуватиме логістична компанія у спеціальних термобоксах. У регіонах, як очікується, вакцина зможе зберігатися до п’яти днів у звичайному холодильному обладнанні за температури від двох до восьми градусів тепла.

Вакцина проти COVID-19 в Україні: що відомо

Президент Володимир Зеленський раніше акцентував на тому, щоб перші партії вакцини від COVID-19 були поставлені в Україну вже у січні 2021 року.

Водночас в уряді розраховують, що перші дози вакцини надійдуть у лютому. У березні очікується перша партія з 8 млн доз вакцини у рамках ініціативи COVAX. Цих доз вистачить на вакцинацію 4 млн людей, бо одній людині треба вводити дві дози. Першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

12 грудня Україна отримала офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від COVID-19.

Голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО, академік НАНУ Сергій Комісаренко вважає, що масова вакцинація українців від коронавірусу може початися не раніше середини 2021 року.

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Автор: Денис Прядко