Щеплення від COVID-19 в Україні буде добровільним для всіх груп населення і професійних груп.

Центр громадського здоров’я МОЗ України оприлюднив перелік з дев’яти пріоритетних груп населення для вакцинації від COVID-19.

Читайте такожПонад 90% смертей від COVID-19 в Україні зафіксовано серед людей старше 50 роківПро це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України.

Зазначається, що світовий попит буде переважати можливості виробляти вакцину протягом всього 2021 та 2022 років.

Тож в умовах обмеженого доступу до вакцин постає необхідність визначення тих груп населення, які можуть отримати щеплення першими.

«На основі рекомендацій ВООЗ/SAGE та ETAGE та Національної технічної групи експертів із питань імунопрофілактики (НТГЕІ) в Україні визначено 9 пріоритетних груп населення для вакцинації від COVID-19. У рамках 4-етапної кампанії з вакцинації у 2021 році поставлено амбітну мету охопити щепленнями щонайменше 50% населення країни у 2021 році», - повідомили у ЦГЗ.

У відомстві оприлюднили перелік з дев’яти пріоритетних груп населення для вакцинації від COVID-19:

Медичні працівники, зокрема ті, які працюють у стаціонарах і надають медичну допомогу хворим на COVID-19 - 402 тис. 171 особа. Військовослужбовці ООС - 41 тис. осіб. Працівники соціальної сфери - 156 тис. 871 особа. Заклади догляду – це персонал та люди, які перебувають у спеціалізованих закладах - інтернатах, будинках дитини, для осіб похилого віку тощо - 136 тис. 353 особи. Люди похилого віку - люди віком від 60 років, включно з тими, які входять до групи медичного ризику - 9 млн 978 тис. 194 особи. Працівники освіти, зокрема персонал дошкільних, середніх, середньотехнічних та вищих навчальних закладів - 1 млн 428 тис. 055 осіб. Державна безпека - працівники ДСНС, Нацполіції, Нацгвардії, СБУ, ЗСУ, МВС - 570 тис. 733 особи. Пенітенціарні заклади - персонал і люди, які перебувають у місцях обмеження волі та слідчих ізоляторах - 65 тис. 839 осіб. Люди в групі медичного захворюваннями - люди з хронічними захворюваннями віком від 18 до 59 років - 6 млн 370 тис. 378 осіб.

За даними ЦГЗ, якщо Україна отримає вакцини від COVID-19, які потребують холодового ланцюга з умовами зберігання +2...+8 °C, то, розрахунково, щомісячно можна буде зробити близько 1,7 млн ін’єкцій. Для цього буде майже 400 мобільних бригад (1 на 100 тис. населення), а також будуть задіяні всі наявні пункти щеплень, які разом із рутинною вакцинацією приділятимуть 50% свого робочого часу вакцинації проти COVID-19.

Наголошується, що щеплення від COVID-19 в Україні буде добровільним для всіх груп населення і професійних груп. Воно буде організовано так, щоб не заважати вакцинації відповідно до календаря щеплень. Це убезпечить від зниження рівня вакцинації проти інших хвороб.

Вакцинація в Україні

Раніше президент Володимир Зеленський наполягав, щоб перші партії вакцини від COVID-19 були поставлені в Україну вже в січні 2021 року.

Водночас в уряді розраховують, що перші дози вакцини надійдуть в Україну в лютому. У березні очікується перша партія з 8 млн доз вакцини у рамках ініціативи COVAX. Цих доз вистачить на вакцинацію 4 млн людей, бо одній людині треба вводити дві дози. Першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

12 грудня Україна отримала офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від COVID-19. У Євросоюзі 21 грудня можуть схвалити використання вакцини BioNTech і Pfizer.

Голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО, академік НАНУ Сергій Комісаренко вважає, що масова вакцинація українців від коронавірусу може початися не раніше середини 2021 року.

В Україні за минулу добу зафіксовано 8 тис. 514 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 979 тис. 506 осіб; одужали – 600 тис. 288 осіб; померли – 16 тис. 897; проведено ПЛР-тестувань – 5 млн 307 тис. 601.

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Автор: Костянтин Гончаров