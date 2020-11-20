МОЗ розраховує отримати до 20% доз вакцини від кількості населення, це 8 млн доз.

Україна планує до 7 грудня підписати всі технічні документи щодо отримання вакцини від COVID-19 фонду глобальної ініціативи COVAX після її реєстрації.

Читайте такожУ ВООЗ назвали об'єми і терміни, коли Україна зможе отримати вакцину від коронавірусуЯк передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу.

Він нагадав, що у світі зараз 10 компаній, які згідно з інформацією ВООЗ, перебувають на завершальній третій стадії клінічних випробувань і повинні в найближчому майбутньому їх завершити.

"Україна співпрацює з усіма можливими світовими ініціативами, щоб українці отримали вакцину якнайшвидше після того, як вона буде зареєстрована. Одним із таких механізмів у світі є ініціатива COVAX. Це глобальна ініціатива, яка об'єднує 172 країни світу", - сказав Степанов.

За його словами, Україна планує отримати до 20% доз вакцини від кількості населення, це 8 млн доз.

"Вчора відбувся черговий етап засідання цієї глобальної ініціативи. Ми взяли участь. Отже, до 7 грудня ми повинні підписати всі технічні документи. І розраховуємо, що в першому півріччі 2021 року ми вже почнемо отримувати відповідні вакцини", - підсумував міністр.

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Автор: Леся Лещенко