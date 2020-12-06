У міністерстві охорони здоров'я планують, що за 2021 рік зробити щеплення вакциною від коронавірусу повинні 20,9 мільйона осіб.

В Україні у 2021 році планують вакцинувати від коронавірусу половину населення.

Читайте такожЛікар пояснив, чи можна вилікувати коронавірус вітамінамиПро це на зустрічі з журналістами розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко, пише РБК-Україна.

У міністерстві охорони здоров'я планують, що за 2021 рік зробити щеплення вакциною від коронавірусу повинні 20,9 мільйона людей, які входять у різні групи ризику по професійним ознакам, у зв'язку з різними захворюваннями та віком.

В ці категорії входять:

медпрацівники, включаючи співробітників, які безпосередньо беруть участь у боротьбі з COVID-19 - 402,2 тисячі осіб;

військовослужбовці-учасники Операції об'єднаних сил - 41 тисяча;

працівники соціальної сфери - 156,9 тисяч;

особи, які проживають у закладах тривалого догляду, і персонал цих закладів - 136,5 тисячі;

люди у віці від 60 років і старше - майже 9,8 мільйона;

вчителі та інші працівники галузі освіти - 1,43 мільйона;

працівники критично важливих структур держбезпеки (військові, поліція, Нацгвардія, СБУ і Держслужба з надзвичайних ситуацій) - 570,7 тисячі;

ув'язнені під варту в СІЗО або в'язницях і співробітники цих установ - 65,8 тисячі;

дорослі від 18 до 59 років з супутніми захворюваннями - 6,37 мільйона;

інші професійні групи і категорії населення - 1,72 мільйона.

Вакцина від коронавірусу: новини

8 листопада заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Фонд глобального доступу до вакцин COVID-19 (COVAX) підтвердив інформацію про надання Україні безкоштовно вакцини від коронавірусу. За словами Ляшка, це означає, що близько 4 млн громадян України зможуть вакцинуватись у першій половині 2021 року.

Також він повідомив, що до глобального механізму COVAX включено кандидата у вакцини від виробника Moderna (США). "Попередні результати дослідження цієї вакцини вказали на 95% ефективності запобігання розвитку COVID-19", - зазначив він.

За словами Ляшка, у МОЗ поставили перед собою завдання "забезпечити імунізацію якомога більшої кількості населення перевіреними, якісними та безпечними вакцинами у 2021 році як за рахунок глобальних ініціатив, так і за рахунок держбюджету України".

24 листопада президент Володимир Зеленський розповів про перший етап вакцинації населення України від COVID-19 і назвав категорії, які матимуть пріоритетність щеплень.

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Автор: УНІАН