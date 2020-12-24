23 мільйони українців зможуть вакцинувати від коронавірусу до першого кварталу 2022 року.
Про це в ефірі Радіо НВ повідомив головний санлікар країни Віктор Ляшко.
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Він зазначив, що для цього знадобиться 40 мільйонів доз.
«Якщо ми розпочинаємо кампанію з січня по квітень, це будуть перші поставки, ми розуміємо, що вони будуть приходити маленькими траншами, поки всі виробники вийдуть на певні потужності», – пояснив Ляшко.
За цей час міністерство охорони здоров’я вакцинує пріоритетну групу населення – насамперед медиків. МОЗ розпочинатиме підготовку самих кабінетів щеплення і мобільних бригад.
«І так у нас прописано до І кварталу 2022 року. За цей період ми зможемо нашими спроможностями медичних працівників логістичними… охопити щепленнями саме 23 мільйони населення», – заявив Ляшко, нагадавши, що в бюджеті на закупівлю доз закладено 2,6 мільярда гривень.
Однак буде залежати від вартості. Ціна – питання конфіденційності, оскільки вона коливатиметься в залежності від економічної спроможності кожної окремої країни світу.
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