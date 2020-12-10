Наразі над організацією цього процесу працює МОЗ.

В Україні вакцину від коронавірусу можна буде купити на комерційній основі і вакцинуватись за власним бажанням.

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Про це в інтерв’ю «Українській правді» розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він нагадав, що Україна є учасником глобальної ініціативи Covax, очікується поставка 8 мільйонів доз. Перший мільйон очікується вже з березня. Оскільки вакцинація передбачає дві ін’єкції, поставки від Covax вистачить на 4 мільйони людей – 10% населення країни.

«Буде встановлений і затверджений порядок вакцинування, тобто будуть визначені групи, соціальні групи, групи ризику. Зрозуміло, лікарів треба вакцинувати в першу чергу, вони під найбільшим ризиком. І далі по структурі – людей, які під загрозами, з відповідними захворюваннями, людей, які надають відповідні соціальні послуги, поліція тощо», - зазначив прем’єр.

Поряд з тим в Україні організують і звичайне вакцинування на комерційній основі, як сезонні вакцинації від грипу: "за свої гроші людина купує вакцину і вакцинується".

Наразі над організацією цього процесу працює МОЗ, тому що існує проблема із перевезенням цих вакцин. Препарат потребує глибокої заморозки до -70 градусів.

Прем’єр додав, що вакцинування є добровільним і кожен зможе забезпечити собі такі речі на комерційній основі. Окрім тих, хто отримає вакцину від держави в обов’язковому порядку.

Вакцина від коронавірусу для України

8 грудня Глобальний альянс із вакцин та імунізації отримав від України першу частину заявки до світової ініціативи COVAX. Як повідомив глава МОЗ Максим Степанов, перші 8 млн доз вакцини можуть доставити в Україну не раніше кінця першого кварталу 2021 року. Цих доз вистачить на вакцинацію 4 млн людей, бо одній людині треба вводити дві дози. Першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

6 грудня голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді нацбезпеки і оборони, академік НАНУ Сергій Комісаренко повідомив, що масова вакцинація українців від коронавірусу може початися не раніше середини 2021 року.

У Міністерстві охорони здоров'я мають намір подати другу частину заявки на отримання вакцини від коронавірусу в рамках світової ініціативи COVAX 14 грудня.

COVAX - це світова ініціатива, яку створено на платформі Глобального альянсу із вакцин та імунізації (GAVI), із метою прискорення розробки, виробництва та забезпечення рівного доступу до тестів, лікування та вакцин від COVID-19. Наразі близько 150 країн є учасниками цієї ініціативи, зокрема Україна.

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Автор: Дмитро Захаров