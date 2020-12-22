Президент України провів телефонну розмову з президентом Франції.

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном порушив питання щодо сприяння з боку Франції в отриманні ліцензованої вакцини від COVID-19 якісного виробництва.

Про це йдеться в повідомленні Офісу президента.

Лідери домовилися про подальшу координацію зусиль щодо солідарного розподілу сертифікованої вакцини.

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«Дякую вам за згоду допомогти з прискоренням надання вакцини проти COVID-19. Це жест справжньої дружби», - сказав президент України.

Також Зеленський побажав президенту Франції якнайшвидшого одужання від коронавірусної хвороби та відновлення сил і привітав його з днем народження, який Макрон відзначав напередодні.

Макрон підтвердив намір здійснити офіційний візит в Україну, щойно це дозволить епідемічна ситуація.

Вакцина від коронавірусу в Україні: що відомо

22 грудня оперативний штаб Міністерства охорони здоров’я України з вакцинокерованих інфекцій затвердив план імунізації населення від COVID-19. Мета цього плану — протягом 2021-2022 років охопити вакцинацією від COVID-19 щонайменше 50% населення України (20 млн осіб).

У Центрі громадського здоров'я МОЗ прогнозують, що Україна найімовірніше отримає вакцини виробництва шведсько-британської компанії AstraZeneka.

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Автор: Юлія Петриченко