Міністр перерахував категорії населення, яким не доведеться платити за вакцинацію.

Коштом бюджету вакцинувати від коронавірусу планують близько 20 мільйонів українців.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера", пише "Сьогодні".

"Всі категорії ризику – це близько 20 мільйонів осіб. Ми вважаємо, що їх треба вакцинувати і потрібно вакцинувати за рахунок держбюджету", - пояснив голова МОЗ.

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За його словами, насамперед вакцину отримають громадяни в групі ризику: старше 60 років, які страждають хронічними захворюваннями і за професійною ознакою.

При цьому міністр прогнозує, що перші вакцини за міжнародною програмою "Ковакс" очікуються в Україні вже в 1 кварталі 2021 року.

"Ми повинні отримати 8 мільйонів доз по цій ініціативі вже в першому півріччі 2021 року. Сподіваємося, що це буде кінець першого - початок другого кварталу", - сказав Степанов.

Міністр підкреслив, що в програму входять такі вакцини як AstraZeneca, Moderna і Нововакс. Він уточнив, що ці вакцини вироблені за різним принципом.

Вакцини проти коронавірусу: що відомо

4 грудня Верховна Рада дозволила скорочення строків затвердження клінічних випробувань та проведення державної реєстрації також для вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби.

У Кабміні вже заявили, що Україна отримає прискорений доступ до вакцини від COVID-19.

За даними вчених, вакцина від коронавірусу COVID-19, розроблена компанією Moderna, здатна забезпечити імунітет як мінімум на три місяці.

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Автор: Юрій Годован