За словами міністра, про конкретику в даному питанні поки говорити рано.

Тема поставки вакцини від коронавірусу до України присутня на порядку денному, наша країна не залишиться у світовій черзі на препарат.

У цьому запевняє глава вітчизняного МЗС Дмитро Кулеба, пише "РБК-Україна".

"Тема вакцини присутня на порядку денному і в тезах до розмови у всіх - президента, моїх, міністра охорони здоров'я, послів в окремих країнах - усі над цим працюємо, шукаємо, домовляємося", - розповів міністр.

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Він нагадав, що українське МОЗ раніше вже приєдналося до Європейського комітету охорони здоров'я, потім до COVAX. На двосторонньому рівні ведеться робота з урядами Німеччини та США. При цьому, за словами Кулеби, про конкретику говорити рано: тільки пару тижнів тому стало відомо про конкретні цифри ефективності певних вакцин.

"Не залишимося (в кінці черги - УНІАН ) і плануємо досягти цього завдяки двом елементам: активній участі в COVAX, і завдяки дружнім відносинам з тими країнами, які отримають доступ до вакцини першими", - зазначив глава МЗС.

Вакцини від коронавірусу в світі: що відомо

4 грудня Верховна Рада дозволила скорочення термінів затвердження клінічних випробувань і проведення державної реєстрації також для вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби.

У Кабміні вже заявили, що Україна отримає прискорений доступ до вакцини від COVID-19.

За даними вчених, вакцина від коронавірусу COVID-19, розроблена компанією Moderna, здатна забезпечити імунітет як мінімум на три місяці.

У МОЗ каже, що коштом бюджету вакцинувати від коронавірусу планують близько 20 мільйонів українців.

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Автор: Юрій Годован