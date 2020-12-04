За її словами, тепер Україна зможе долучитися до більш ніж 250 міжнародних випробувань вакцини й отримати її на своєму ринку одразу після їхнього завершення.

Україна отримає прискорений доступ до вакцини від COVID-19.

Так народний депутат України Ольга Стефанишина (фракція "Голос") прокоментувала у Facebook ухвалення парламентом закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19)" (реєстраційний номер 4314), одним з авторів якого вона є.

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Вона зауважує, що ухвалений закон "скорочує бюрократію", зокрема, прискорює процедуру початку клінічних випробувань вакцини від COVID-19, скорочує терміни розгляду документів для старту таких випробувань та реєстрації до 5 днів, зберігає усі механізми та стандарти контролю, згідно з чинним законодавством щодо клінічних випробувань та реєстрації лікарських засобів.

"Відтепер Україна зможе долучитися до більш ніж 250 міжнародних випробувань вакцини й отримати її на своєму ринку одразу після їхнього завершення", - зазначає Стефанишина. Вона додала, що сьогоднішнє рішення "відкриває можливість МОЗ вже зараз вести перемовини зі світовими виробниками вакцин, а українцям - отримати шанс на якнайшвидший доступ до сертифікованої на міжнародному рівні вакцини".

"Щойно якась зі світових вакцин доведе свою ефективність, якість і безпеку, в нас вона зможе бути зареєстрована менш ніж за тиждень.Тепер чекаємо ефективних та швидких кроків від МОЗ: вакцина має бути доступна для людей як за кошт держави, так і в аптеках", зауважує депутат. При цьому вона наголошує, що вже зараз потрібно готувати країну - розробити ефективний план вакцинації та потужну інформаційну кампанію.

Вакцина від коронавірусу: підготовка до щеплень в Україні

4 грудня Верховна Рада дозволила скорочення строків затвердження клінічних випробувань та проведення державної реєстрації також для вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19).

За закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19)" (реєстраційний номер 4314) проголосували 270 народних депутатів. Він без обговорення був ухвалений в першому читанні і як закон.

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Автор: Надя Пришляк