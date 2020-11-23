В РНБО зазначили, що всі західні вакцини мають приблизно однакову якість.

Вакцинувати все населення України можна буде приблизно до кінця наступного року.

Таке припущення зробив голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді нацбезпеки та оборони, академік НАНУ Сергій Комісаренко в ефірі каналу "Україна 24". Він зазначив, що всі західні вакцини мають приблизно однакову якість.

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"Всі (західні — ред.) вакцини приблизно однакові, вони виготовляються на основі матричної РНК, яка несе в собі інформацію. Думаю, і Moderna, і BioNTech, і Pfizer приблизно однакової якості", — сказав він.

Експерт розповів, що ціна препарату ще може змінитися, але в розповсюдженні вакцини зацікавлені всі країни.

"Вартість вакцин буде визначатися спочатку комерційними, а потім політичними причинами. Але є ще й такий момент: потрібно вакцинувати майже все населення планети, щоб позбутися вірусу. Тому всі країни зацікавлені в тому, щоб імунізувати всі інші країни. Якщо багата країна провакцинує всіх своїх громадян, це не вбереже її від поширення вірусу, якщо в інших країнах він буде розповсюджуватися. Тому потрібно думати про те, щоб позбутися вірусу на всій планеті", — сказав він.

Комісаренко розповів, кого потрібно буде вакцинувати в першу чергу.

"Я думаю, що потрібно підходити з точки зору здорового глузду й гуманності. Ті, хто найбільше стикаються з вірусом, — це медичні працівники, і люди, які чутливі до інфекції. Також це люди з супутніми захворюваннями та люди похилого віку.

Перед нами стоять завдання — спершу забезпечити самою вакциною. Але дуже важливий і сам процес вакцинації, до цього потрібно ретельно підготуватися. Я думаю, що ми зможемо вакцинувати всю країну до кінця наступного року. Але потрібна вакцинальна пропаганда, тому що і в Україні, й у світі багато людей, які проти вакцинації", — сказав він.

Вакцина від коронавірусу: останні досягнення розробників

Розробники німецької фармацевтичної компанії BioNTech спільно з американською корпорацією домоглися в третій фазі випробувань вакцини найкращого показника ефективності, показавши 90-відсотковий результат.

У випробуваннях брали участь 43 538 добровольців, яким вводили вакцину і плацебо. Серед усіх учасників випробувань захворіли на коронавірусну інфекцію 94 людини. За даними виробників, серйозних побічних дій вакцини під час досліджень не виявлено.

Згідно з наявними прогнозами, компанії виготовлять 50 мільйонів доз вакцини у 2020 році і понад одного мільярда - в 2021-му.

Президент України Володимир Зеленський попросив канцлерку Німеччини Ангелу Меркель врахувати інтереси України при плануванні поставок майбутньої вакцини від COVID-19.

В середині листопада 2020 року головний інфекційний лікар США Ентоні Фаучі заявив, що, згідно з попередніми даними, вакцина від американською біотехнологічної компанії The Moderna є ефективною проти COVID-19 на 94,5%. Він зазначив, що вакцинація може розпочатися у другій половині грудня.

18 листопада в МОЗ заявили, що близько 4 мільйонів українців отримають безкоштовне щеплення від COVID-19 у першій половині 2021 року. Пізнішу у відомстві уточнили, що для повноцінного захисту від коронавірусу потрібно буде отримати дві дози вакцини, ціна однієї складе 7 доларів.

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Автор: Андрій Василюк