Міністерство охорони здоров’я України планує на наступному тижні протестувати модель виклику на щеплення від COVID-19 людей похилого віку.
Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на своїй сторінці у Facebook.
За його інформацією, вже підготовлено проект розпорядження щодо підходу до проведення щеплень проти коронавірусу.
Коронавірус: важливо знати кожному
- Симптоми коронавірусу по днях, перебіг хвороби
- Чи хворіють діти коронавірусом, які при цьому у них симптоми
- Яка температура тіла найчастіше при коронавірусі
- Симптоми запалення легенів при коронавірусі
- Зник нюх - вірний симптом коронавірусу
Головний санлікар зазначив, що підготовці документу передувало спілкування з медиками з метою почути експертну думку щодо запропонованих МОЗ підходів до проведення щеплень проти COVID-19.
Читайте такожКоронавірус в Україні: за добу госпіталізували рекордну кількість хворих
"Інформація, яку почув від медиків, вже лягла в основу нового проекту розпорядження Керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Наступного тижня протестуємо модель запису/виклику на щеплення від COVID-19 людей похилого віку", - додав Ляшко.
Вакцинація від коронавірусу: що відомо
- 15 грудня голова МОЗ Максим Степанов заявив, що розраховує на те, що перші дози вакцини від коронавірусу надійдуть в Україну вже в лютому 2021 року.
- Раніше Степанов повідомляв, що перші 8 млн доз вакцини можуть доставити в Україну не раніше кінця першого кварталу 2021 року. Цих доз вистачить на вакцинацію 4 млн людей, бо одній людині треба вводити дві дози. Першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.
- У Євросоюзі 21 грудня можуть схвалити використання вакцини BioNTech і Pfizer.
- 12 грудня Україна отримала офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від COVID-19.
- Голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО, академік НАНУ Сергій Комісаренко вважає, що масова вакцинація українців від коронавірусу може початися не раніше середини 2021 року.
Коронавірус в Україні: інші новини
- Як захиститися від коронавірусу: основні правила та рекомендації
- У МОЗ пояснили, кому загрожує повторне зараження коронавірусом
- Разумков анонсував створення фонду для вакцинації від COVID-19 та підтримки медиків
- Степанов відповів, коли може статися ще один спалах коронавірусу в Україні
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram