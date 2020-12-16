Головний санлікар Ляшко заявляє, що вже підготовлено проект розпорядження щодо підходу до проведення щеплень проти COVID-19.

Міністерство охорони здоров’я України планує на наступному тижні протестувати модель виклику на щеплення від COVID-19 людей похилого віку.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на своїй сторінці у Facebook.

За його інформацією, вже підготовлено проект розпорядження щодо підходу до проведення щеплень проти коронавірусу.

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Головний санлікар зазначив, що підготовці документу передувало спілкування з медиками з метою почути експертну думку щодо запропонованих МОЗ підходів до проведення щеплень проти COVID-19.

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"Інформація, яку почув від медиків, вже лягла в основу нового проекту розпорядження Керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Наступного тижня протестуємо модель запису/виклику на щеплення від COVID-19 людей похилого віку", - додав Ляшко.

Вакцинація від коронавірусу: що відомо

15 грудня голова МОЗ Максим Степанов заявив, що розраховує на те, що перші дози вакцини від коронавірусу надійдуть в Україну вже в лютому 2021 року.

Раніше Степанов повідомляв, що перші 8 млн доз вакцини можуть доставити в Україну не раніше кінця першого кварталу 2021 року. Цих доз вистачить на вакцинацію 4 млн людей, бо одній людині треба вводити дві дози. Першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

У Євросоюзі 21 грудня можуть схвалити використання вакцини BioNTech і Pfizer.

12 грудня Україна отримала офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від COVID-19.

Голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО, академік НАНУ Сергій Комісаренко вважає, що масова вакцинація українців від коронавірусу може початися не раніше середини 2021 року.

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Автор: Інна Андаліцька