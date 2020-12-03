Україна може отримати прискорений доступ до вакцини від коронавірусу у разі ухвалення парламентом відповідного законопроекту.
Як повідомляє прес-служба партії "Слуга народу", напередодні комітет парламенту рекомендував депутатам підтримати законопроєкт №4314, який дає можливість скоротити термін затвердження клінічних випробувань і реєстрації вакцин та ліків проти COVID-19.
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"Вакцинація великої кількості пацієнтів дозволить зменшити навантаження на систему охорони здоров’я України", - заявив голова комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький.
Він запевнив, що завдяки законопроєкту це стане можливим, оскільки залучення України до клінічних випробувань вакцин дозволило б уже зараз провести вакцинацію частини населення. "Так само і скорочення термінів державної реєстрації вакцин пришвидшить їхнє повномасштабне застосування", - додав нардеп.
Вакцини проти коронавірусу: що відомо
Велика Британія стала першою країною у світі, яка схвалила вакцину проти коронавірусної інфекції COVID-19 від Pfizer і BioNTech, яка показала свою ефективність на 95%. Цю вакцину вже почали доставляти по світу.
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