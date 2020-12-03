Рада може ухвалити відповідний законопроект - його вже підтримав профільний комітет.

Україна може отримати прискорений доступ до вакцини від коронавірусу у разі ухвалення парламентом відповідного законопроекту.

Як повідомляє прес-служба партії "Слуга народу", напередодні комітет парламенту рекомендував депутатам підтримати законопроєкт №4314, який дає можливість скоротити термін затвердження клінічних випробувань і реєстрації вакцин та ліків проти COVID-19.

Коронавірус: важливо знати кожному

"Вакцинація великої кількості пацієнтів дозволить зменшити навантаження на систему охорони здоров’я України", - заявив голова комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький.

Він запевнив, що завдяки законопроєкту це стане можливим, оскільки залучення України до клінічних випробувань вакцин дозволило б уже зараз провести вакцинацію частини населення. "Так само і скорочення термінів державної реєстрації вакцин пришвидшить їхнє повномасштабне застосування", - додав нардеп.

Вакцини проти коронавірусу: що відомо

Велика Британія стала першою країною у світі, яка схвалила вакцину проти коронавірусної інфекції COVID-19 від Pfizer і BioNTech, яка показала свою ефективність на 95%. Цю вакцину вже почали доставляти по світу.

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Автор: Юрій Годован