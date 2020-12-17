Прем'єр розповів про переговори з питання поставок вакцин.

Україна повинна отримати першу партію вакцин від коронавірусу в березні наступного року.

Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль, пише НВ.

"У березні ми вже отримаємо, згідно з контрактом COVAX, перший мільйон вакцин. І далі, наступного року, вакцина буде в Україні", - сказав він.

Читайте такожУ Держпродспоживслужбі Києва не бачать підстав посилювати карантин у столиці

Шмигаль додав, що зараз тривають переговори з компаніями-виробниками і лідерами країн з питань вакцини.

"Прем'єр-міністр і глава держави веде переговори щодо вакцини на рівні лідерів країн, а глава МОЗ веде переговори з компаніями. Вже певні домовленості є, але звичайно вакцину потрібно отримати якомога раніше, щоб ми могли, як і всі інші країни, вакцинувати спершу медиків", - підсумував він.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

15 грудня голова МОЗ Максим Степанов заявив, що розраховує на те, що перші дози вакцини від коронавірусу надійдуть в Україну вже в лютому 2021 року.

Раніше Степанов повідомляв, що перші 8 млн доз вакцини можуть доставити в Україну не раніше кінця першого кварталу 2021 року. Цих доз вистачить на вакцинацію 4 млн людей, тому що одній людині треба вводити дві дози. Спочатку будуть вакцинувати медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

В Євросоюзі 21 грудня можуть схвалити використання вакцини BioNTech і Pfizer.

12 грудня Україна отримала офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від COVID-19.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован