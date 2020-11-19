Офіційної вакцини від коронавірусу наразі немає / REUTERS

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов наголошує, що працівники галузі охорони здоров’я у пріоритеті ‎першого етапу щеплень від COVID-19.

Про це йдеться в повідомленні на його сторінці у Facebook.

"Щойно завершилась онлайн-конференція з представниками COVAX (ініціативи щодо глобального доступу до вакцин проти COVID-19). Було визначено подальший план дій щодо поставки майбутньої вакцини в Україну", - зазначив Степанов.

Він розповів, що Україна отримуватиме її декількома траншами.

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"Перший становитиме близько 1 млн 200 тис. доз. У пріоритеті ‎першого етапу щеплення - працівники галузі охорони здоров’я. Люди, які щохвилини наражають себе на небезпеку, коли рятують інших", - наголосив міністр.

Усього ж COVAX планує надати Україні близько 8 млн доз вакцини проти коронавірусної інфекції, додав урядовець. "Завдяки цьому будуть провакциновані на безкоштовній основі до 20% наших громадян", - пояснив Степанов.

Наступні кроки України у співпраці з COVAX, розповів він, - це підписання технічної потреби від України та умов співпраці.

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Вакцини від Pfizer і Moderna:

  • 16 листопада у світі з’явилася ще одна вакцина проти коронавірусу з ефективністю 95%. Це стало відомо після тогого, як компанія Moderna опублікувала попередні дані випробувань своєї розробки.
  • Розробники сказали, що ефективність вакцини перевершила їхні очікування. Однак, вона ще не буде масово доступною ще кілька місяців, можливо до весни.
  • Тиждень тому, компанія Pfizer, яка співпрацює з BioNTech, оголосила, що їхня вакцина є на більш ніж на 90% ефективною. Результати виявилися набагато кращі, ніж більшість експертів сподівалася.  Згідно з прогнозами, компанії виготовлять 50 млн доз вакцини у 2020 році і понад 1 млрд - в 2021-му.

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Автор: Тетяна Поляковська