Перший транш становитиме близько 1 млн 200 тис. доз, а усього COVAX планує надати Україні близько 8 млн доз вакцини проти коронавірусної інфекції.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов наголошує, що працівники галузі охорони здоров’я у пріоритеті ‎першого етапу щеплень від COVID-19.

Про це йдеться в повідомленні на його сторінці у Facebook.

"Щойно завершилась онлайн-конференція з представниками COVAX (ініціативи щодо глобального доступу до вакцин проти COVID-19). Було визначено подальший план дій щодо поставки майбутньої вакцини в Україну", - зазначив Степанов.

Він розповів, що Україна отримуватиме її декількома траншами.

Читайте такожБлизько 4 мільйонів українців отримають безкоштовне щеплення від COVID-19 у першій половині 2021 року - Ляшко

"Перший становитиме близько 1 млн 200 тис. доз. У пріоритеті ‎першого етапу щеплення - працівники галузі охорони здоров’я. Люди, які щохвилини наражають себе на небезпеку, коли рятують інших", - наголосив міністр.

Усього ж COVAX планує надати Україні близько 8 млн доз вакцини проти коронавірусної інфекції, додав урядовець. "Завдяки цьому будуть провакциновані на безкоштовній основі до 20% наших громадян", - пояснив Степанов.

Наступні кроки України у співпраці з COVAX, розповів він, - це підписання технічної потреби від України та умов співпраці.

Коронавірус: важливо знати кожному

Вакцини від Pfizer і Moderna:

16 листопада у світі з’явилася ще одна вакцина проти коронавірусу з ефективністю 95%. Це стало відомо після тогого, як компанія Moderna опублікувала попередні дані випробувань своєї розробки.

Розробники сказали, що ефективність вакцини перевершила їхні очікування. Однак, вона ще не буде масово доступною ще кілька місяців, можливо до весни.

Тиждень тому, компанія Pfizer, яка співпрацює з BioNTech, оголосила, що їхня вакцина є на більш ніж на 90% ефективною. Результати виявилися набагато кращі, ніж більшість експертів сподівалася. Згідно з прогнозами, компанії виготовлять 50 млн доз вакцини у 2020 році і понад 1 млрд - в 2021-му.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Тетяна Поляковська