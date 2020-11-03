Міністр розповів про доклінічні дослідження препарату.

Вакцина від коронавірусу українського виробництва може з'явитися через рік після проведення всіх необхідних досліджень.

Такий прогноз дав міністр охорони здоров'я Максим Степанов В інтерв'ю ТСН.uа.

За словами міністра, шість місяців українські вчені проводили доклінічне дослідження і підібрали відповідний антиген, на якому потім будували їх.

Читайте такожКоронавірус може спричинити психічні розлади у пацієнтів після одужання - науковці

"Ці доклінічні дослідження вони проводили в лабораторіях, розташованих в інших країнах. Це лабораторії 3 рівня захисту, в Україні їх немає. Чому ми так радіємо? Весь доклінічний спектр досліджень вони провели і отримали дуже хороший результат", - сказав Степанов, уточнивши, що дослідження проводили в Туреччині, Франції та Техаському університеті.

Простіші процедури проводилися в Україні, додає міністр. Він також переконаний, що наступний процес розробки вакцини буде проходити в Україні. Підприємства, здатні виготовити вакцину, вважає Степанов, в Україні є.

"Зараз вони будуть підбиратися, може треба буде десь докупити обладнання. До цього ще треба пройти шлях: перевірити на токсичність цього антигену, потім виготовити 100 тисяч доз вакцини, і починати клінічні випробування. Розробники вважають, що щоб перейти до цього треба два-три місяці. Клінічні випробування це перша, друга третя стадії", - пояснив Степанов.

Читайте такожУ МОЗ розглядають найгірші сценарії епідемії: по 20 тисяч нових хворих на добу

Загалом, на думку глави МОЗ, на всю процедуру клінічних випробувань знадобиться рік.

Вакцина від коронавірусу: що відомо про дослідження в Україні

У середині жовтня група вчених презентувала президенту Володимиру Зеленському результати доклінічних досліджень українського кандидата у вакцини від COVID-19.

2 листопада стало відомо, що в Україні йде розробка ще одного кандидата в вакцини від коронавірусу.

ВООЗ розраховує на початок вакцинації від коронавірусу в 2021 році.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован