Лікар попередила й про побічні ефекти вакцини.

Вакцина від коронавірусу стовідсотково не вирішить проблему з коронавірусом в Україні.

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Про це розповіла в ефірі Апостроф Live на телеканалі Апостроф TV лікар-інфекціоніст Євгенія Менжуліна. За її словами, висновки про вакцинацію можна буде зробити навесні 2021 року або навіть пізніше. Її широке використання не змінить кардинально відразу ситуацію: спостерігатимуться різні титри антитіл, різна активність вироблення імунітету. В цілому люди по-різному реагуватимуть на вакцинацію.

Також варто врахувати і побічні ефекти вакцини. Одного її етапу може бути мало через високу швидкість мутації коронавірусної інфекції. Є ймовірність, що буде необхідна й друга хвиля, наприклад, як це відбувається з грипом. Щороку в Україні різні штами.

"Тому говорити про те, що це (вакцинація) стовідсотково всіх врятує, досить складно, але, можливо, це буде знижувати ступінь виникнення ускладнень", - підсумувала лікар.

Вакцина від коронавірусу: останні досягнення розробників

Розробники німецької фармацевтичної компанії BioNTech спільно з американською корпорацією домоглися в третій фазі випробувань вакцини найкращого показника ефективності, показавши 90-відсотковий результат.

У випробуваннях брали участь 43 538 добровольців, яким вводили вакцину і плацебо. Серед усіх учасників випробувань захворіли на коронавірусну інфекцію 94 людини. За даними виробників, серйозних побічних дій вакцини під час досліджень не виявлено.

Згідно з наявними прогнозами, компанії виготовлять 50 мільйонів доз вакцини у 2020 році і понад одного мільярда - в 2021-му.

Президент України Володимир Зеленський попросив канцлерку Німеччини Ангелу Меркель врахувати інтереси України при плануванні поставок майбутньої вакцини від COVID-19.

В середині листопада 2020 року головний інфекційний лікар США Ентоні Фаучі заявив, що, згідно з попередніми даними, вакцина від американською біотехнологічної компанії The Moderna є ефективною проти COVID-19 на 94,5%. Він зазначив, що вакцинація може розпочатися у другій половині грудня.

18 листопада в МОЗ заявили, що близько 4 мільйонів українців отримають безкоштовне щеплення від COVID-19 у першій половині 2021 року. Пізнішу у відомстві уточнили, що для повноцінного захисту від коронавірусу потрібно буде отримати дві дози вакцини, ціна однієї складе 7 доларів.

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Автор: Андрій Василюк