Україна найбільше наразі готова прийняти вакцини з температурою зберігання +2°C, +8°C.

Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики наразі оцінює три різні механізми постачання до України вакцин від нового коронавірусу COVID-19, оскільки звичайні умови транспортування в Україні передбачають температуру зберігання +2°C, +8°C, а дві потенційні вакцини вимагають температуру для зберігання -20°C та -70°C.

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Про це в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Національна технічна група експертів вже сьогодні оцінює повністю три різні механізми доставки вакцини і зберігання. Чому кажу про три різні? Тому що дві з вакцин, які вже озвучили, що дають 95% ефективності, наразі мають температуру для зберігання -20°C та -70°C. Україна таку вакцину ніколи не отримувала й не транспортувала. Звичайні умови транспортування у нас — це +2°C, +8°C", — зазначив він.

За словами Віктора Ляшка, Національна технічна група експертів, до якої входять провідні імунологи, інфекціоністи, епідеміологи, а також люди, які можуть і вміють організувати логістику фармацевтичних препаратів, займається питанням про те, як до України можна поставити і скільки можна прийняти вакцини за різних умов її зберігання.

"Так, Україна найбільше готова наразі прийняти вакцини з температурою зберігання +2°C, +8°C. Але інші механізми ми також оцінюємо", — додав головний санітарний лікар.

Вакцини від Pfizer і Moderna:

16 листопада у світі з’явилася ще одна вакцина проти коронавірусу з ефективністю 95%. Це стало відомо після тогого, як компанія Moderna опублікувала попередні дані випробувань своєї розробки.

Розробники сказали, що ефективність вакцини перевершила їхні очікування. Однак, вона ще не буде масово доступною ще кілька місяців, можливо до весни.

Тиждень тому, компанія Pfizer, яка співпрацює з BioNTech, оголосила, що їхня вакцина є на більш ніж на 90% ефективною. Результати виявилися набагато кращі, ніж більшість експертів сподівалася. Згідно з прогнозами, компанії виготовлять 50 млн доз вакцини у 2020 році і понад 1 млрд - в 2021-му.

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Автор: Олег Давигора