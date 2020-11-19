Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики наразі оцінює три різні механізми постачання до України вакцин від нового коронавірусу COVID-19, оскільки звичайні умови транспортування в Україні передбачають температуру зберігання +2°C, +8°C, а дві потенційні вакцини вимагають температуру для зберігання -20°C та -70°C.
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Про це в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
"Національна технічна група експертів вже сьогодні оцінює повністю три різні механізми доставки вакцини і зберігання. Чому кажу про три різні? Тому що дві з вакцин, які вже озвучили, що дають 95% ефективності, наразі мають температуру для зберігання -20°C та -70°C. Україна таку вакцину ніколи не отримувала й не транспортувала. Звичайні умови транспортування у нас — це +2°C, +8°C", — зазначив він.
За словами Віктора Ляшка, Національна технічна група експертів, до якої входять провідні імунологи, інфекціоністи, епідеміологи, а також люди, які можуть і вміють організувати логістику фармацевтичних препаратів, займається питанням про те, як до України можна поставити і скільки можна прийняти вакцини за різних умов її зберігання.
"Так, Україна найбільше готова наразі прийняти вакцини з температурою зберігання +2°C, +8°C. Але інші механізми ми також оцінюємо", — додав головний санітарний лікар.
Вакцини від Pfizer і Moderna:
- 16 листопада у світі з’явилася ще одна вакцина проти коронавірусу з ефективністю 95%. Це стало відомо після тогого, як компанія Moderna опублікувала попередні дані випробувань своєї розробки.
- Розробники сказали, що ефективність вакцини перевершила їхні очікування. Однак, вона ще не буде масово доступною ще кілька місяців, можливо до весни.
- Тиждень тому, компанія Pfizer, яка співпрацює з BioNTech, оголосила, що їхня вакцина є на більш ніж на 90% ефективною. Результати виявилися набагато кращі, ніж більшість експертів сподівалася. Згідно з прогнозами, компанії виготовлять 50 млн доз вакцини у 2020 році і понад 1 млрд - в 2021-му.
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