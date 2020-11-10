Сторони домовилися про подальшу координацію зусиль для подолання наслідків пандемії.

У телефонній розмові 10 листопада президент Володимир Зеленський попросив канцлера ФРН Ангелу Меркель посприяти виділенню Україні американсько-німецької вакцини від COVID-19.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Офісу президента.

Читайте такожТотальний карантин в Україні можуть запровадити "дуже несподівано" – лікар

«Ми вітаємо прорив, якого вдалося досягти німецькій фірмі BioNTech спільно з американською компанією Pfizer у розробці вакцини від коронавірусу. Це дуже обнадійлива новина. Просив би вашого сприяння у врахуванні інтересів України при плануванні поставок вакцини від коронавірусу», – цитує ОП слова Зеленського.

Сторони домовилися про подальшу координацію зусиль для подолання наслідків пандемії.

Що це за вакцина Pfizer

Продукт Pfizer та BioNTech на 90% ефективний, заявляє виробник препарату. У випробуваннях фази 3 взяли участь понад 43 тисячі людей. Люди різного етнічного походження виявились однаково захищеними, кажуть у компанії.

Висновки засновані на проміжному аналізі, проведеному після того, як 94 учасники захворіли на COVID-19. Випробування триватиме доти, доки не буде підтверджено 164 випадки. Рівень потенціалу вакцини може змінитися, але наразі 90% інфекцій було попереджено.

Pfizer каже, що серйозних побічних ефектів немає. Якщо ключові показники будуть безпечні за тиждень, у світу може з'явитися інструмент для боротьби з пандемією.

Єврокомісія вже домовилася підписати з розробниками угоду про закупівлю 300 млн доз вакцини від коронавірусу.

Коронавірус: важливо знати кожному

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН