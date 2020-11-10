У телефонній розмові 10 листопада президент Володимир Зеленський попросив канцлера ФРН Ангелу Меркель посприяти виділенню Україні американсько-німецької вакцини від COVID-19.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби Офісу президента.
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«Ми вітаємо прорив, якого вдалося досягти німецькій фірмі BioNTech спільно з американською компанією Pfizer у розробці вакцини від коронавірусу. Це дуже обнадійлива новина. Просив би вашого сприяння у врахуванні інтересів України при плануванні поставок вакцини від коронавірусу», – цитує ОП слова Зеленського.
Сторони домовилися про подальшу координацію зусиль для подолання наслідків пандемії.
Що це за вакцина Pfizer
Продукт Pfizer та BioNTech на 90% ефективний, заявляє виробник препарату. У випробуваннях фази 3 взяли участь понад 43 тисячі людей. Люди різного етнічного походження виявились однаково захищеними, кажуть у компанії.
Висновки засновані на проміжному аналізі, проведеному після того, як 94 учасники захворіли на COVID-19. Випробування триватиме доти, доки не буде підтверджено 164 випадки. Рівень потенціалу вакцини може змінитися, але наразі 90% інфекцій було попереджено.
Pfizer каже, що серйозних побічних ефектів немає. Якщо ключові показники будуть безпечні за тиждень, у світу може з'явитися інструмент для боротьби з пандемією.
Єврокомісія вже домовилася підписати з розробниками угоду про закупівлю 300 млн доз вакцини від коронавірусу.
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