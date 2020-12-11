Виноград зауважила, що вакцинація від коронавірусної хвороби дасть можливість збільшити прошарок захищених осіб та дозволить трохи сповільнити розвиток пандемії.

Завідувач кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, доктор медичних наук Наталія Виноград, яка входить у групу реагування експертів ВООЗ на біологічні загрози заявила, що перед початком вакцинації від COVID-19 потрібно «пригальмувати» процес інфікування коронавірусом в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила в ефірі одного з українських телеканалів.

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«Заходячи в карантин ми мінімізуємо прояви епідпроцесу, тобто ми зменшуємо кількість людей, які будуть уражені (коронавірусом – УНІАН). Щеплення - це дуже відповідальний та дуже серйозний процес і перед тим нам потрібно дивитись чи люди здорові чи вони не хворі. Ми не можемо хворих щеплювати. Якщо ми зменшимо інтенсивність інфікування, ми зменшимо кількість людей, які будуть мати відводи від вакцинації», - заявила вона.

Виноград відзначила, що вакцина від COVID-19 «ще у нас не сьогодні на порозі» і коли вона буде доставлена в Україну, епідемічна ситуація в країні буде краще контрольованою.

«Вірус любить холод, чим холодніше - тим йому краще, він має більшу ймовірність довший час залишатись інфекційним, спроможним викликати захворювання… У вакцинацію ми повинні зайти маючи готовність системи, маючи чим щеплювати, хто буде щеплювати, де щеплювати, усі регламенти», - додала епідеміолог.

Виноград зауважила, що вакцинація від коронавірусної хвороби дасть можливість збільшити прошарок захищених осіб та дозволить трохи сповільнити розвиток пандемії.

«Ми мусимо виходити на вакцинацію, але спочатку потрібно пригальмувати розвиток проблеми (поширення COVID-19 – УНІАН ), яка є сьогодні в усіх регіонах України… Чим більше ми щепимо - тим кращу будемо мати можливість зменшити інтенсивність епідемічного процесу. Людською мовою - тим менше захворіє, тим менше буде навантаження на державу, на медицину та на кожну сім’ю», - резюмувала вона.

Коронавірус в Україні: що варто знати

Як повідомляв УНІАН, в Україні за добу станом на 11 грудня виявлено 13 тис. 514 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

8 грудня Глобальний альянс із вакцин та імунізації отримав від України першу частину заявки до світової ініціативи COVAX. Як повідомив глава МОЗ Максим Степанов, перші 8 млн доз вакцини можуть доставити в Україну не раніше кінця першого кварталу 2021 року. Цих доз вистачить на вакцинацію 4 млн людей, бо одній людині треба вводити дві дози. Першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

6 грудня голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді нацбезпеки і оборони, академік НАНУ Сергій Комісаренко повідомив, що масова вакцинація українців від коронавірусу може початися не раніше середини 2021 року.

***COVAX - це світова ініціатива, яку створено на платформі Глобального альянсу із вакцин та імунізації (GAVI), із метою прискорення розробки, виробництва та забезпечення рівного доступу до тестів, лікування та вакцин від COVID-19. Наразі близько 150 країн є учасниками цієї ініціативи, зокрема Україна.

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Автор: Костянтин Гончаров