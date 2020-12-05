Міністр охорони здоров’я Максим Степанов назвав категорії громадян, які першими отримають щеплення від нового коронавірусу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на онлайн-брифінгу.
"У нас розроблений чіткий план, чітке розуміння, кого в першу чергу ми повинні почати вакцинувати. Це працівники галузі охорони здоров'я, це наші медичні працівники. Це ті люди, які по суті сьогодні стали живим щитом між нами та коронавірусною хворобою", - наголосив Степанов.
Читайте такожУкраїна отримає прискорений доступ до вакцини від COVID-19 – СтефанишинаТакож першочергово будуть роботи щеплення громадянам, що входять до груп ризику.
"Це люди, старші за 60 років. Це люди, які мають тяжкі супутні захворювання, зокрема цукровий діабет і серцево-судинні захворювання", - сказав міністр.
За його словами, дуже важливо почати вакцинувати саме ці категорії громадян.
Степанов розраховує, що перші 8 млн доз вакцини від COVID-19 доставлять в Україну не раніше кінця першого кварталу 2021 року. Міністр нагадав, що Велика Британія стала першою країною, яка зареєструвала вакцину від нового коронавірусу компанії Pfizer і починатиме вакцинацію населення.
"Нас усіх цікавить, як це буде відбуватися у нас. Вчора я підписав технічні документи з альянсом GAVI - це наша ініціатива COVAX", - сказав Степанов.
Він додав, що завдяки цій глобальній ініціативі Україна має отримати 8 мільйонів доз вакцин.
"Терміни зараз ще уточнюються. Але ми розраховуємо, що кінець першого - початок другого кварталу. Це наше бажання, і ми на цьому наголошуємо, коли спілкуємося з представниками цієї глобальної ініціативи, що для нас це дуже важливо", - сказав Степанов.
Також він додав, що зараз Україна перебуває на фінальній стадії підписання документів з іншими виробниками вакцин.
Вакцина проти коронавірусу: що відомо
- 9 листопада розробники німецької фармацевтичної компанії BioNTech спільно з американською корпорацією Pfizer під час третьої фази випробувань вакцини від коронавірсу домоглися найкращого показника ефективності, показавши 90-відсотковий результат.
- Згідно з прогнозами, компанії виготовлять 50 млн доз вакцини у 2020 році і понад 1 млрд - в 2021-му.
- 1 грудня BioNTech і Pfizer подали заявку на використання вакцини від COVID-19 в Євросоюзі.
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