В Україні першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов назвав категорії громадян, які першими отримають щеплення від нового коронавірусу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на онлайн-брифінгу.

"У нас розроблений чіткий план, чітке розуміння, кого в першу чергу ми повинні почати вакцинувати. Це працівники галузі охорони здоров'я, це наші медичні працівники. Це ті люди, які по суті сьогодні стали живим щитом між нами та коронавірусною хворобою", - наголосив Степанов.

Читайте такожУкраїна отримає прискорений доступ до вакцини від COVID-19 – СтефанишинаТакож першочергово будуть роботи щеплення громадянам, що входять до груп ризику.

"Це люди, старші за 60 років. Це люди, які мають тяжкі супутні захворювання, зокрема цукровий діабет і серцево-судинні захворювання", - сказав міністр.

За його словами, дуже важливо почати вакцинувати саме ці категорії громадян.

Степанов розраховує, що перші 8 млн доз вакцини від COVID-19 доставлять в Україну не раніше кінця першого кварталу 2021 року. Міністр нагадав, що Велика Британія стала першою країною, яка зареєструвала вакцину від нового коронавірусу компанії Pfizer і починатиме вакцинацію населення.

"Нас усіх цікавить, як це буде відбуватися у нас. Вчора я підписав технічні документи з альянсом GAVI - це наша ініціатива COVAX", - сказав Степанов.

Він додав, що завдяки цій глобальній ініціативі Україна має отримати 8 мільйонів доз вакцин.

"Терміни зараз ще уточнюються. Але ми розраховуємо, що кінець першого - початок другого кварталу. Це наше бажання, і ми на цьому наголошуємо, коли спілкуємося з представниками цієї глобальної ініціативи, що для нас це дуже важливо", - сказав Степанов.

Також він додав, що зараз Україна перебуває на фінальній стадії підписання документів з іншими виробниками вакцин.

Вакцина проти коронавірусу: що відомо

9 листопада розробники німецької фармацевтичної компанії BioNTech спільно з американською корпорацією Pfizer під час третьої фази випробувань вакцини від коронавірсу домоглися найкращого показника ефективності, показавши 90-відсотковий результат.

Згідно з прогнозами, компанії виготовлять 50 млн доз вакцини у 2020 році і понад 1 млрд - в 2021-му.

1 грудня BioNTech і Pfizer подали заявку на використання вакцини від COVID-19 в Євросоюзі.

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Автор: Віталій Саєнко